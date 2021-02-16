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#MilagredeItaquera ganha força no Twitter para a reação do Vasco

Hashtag está entre os assuntos mais comentados do mundo esportivo no Twitter e esteve também entre os principais temas de todo o país na rede social...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 17:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:47

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Enquanto o time tenta juntar os cacos para a partida decisiva, a torcida do Vasco faz a parte dela. Nesta terça-feira, o movimento de apoio nas redes sociais #MilagredeItaquera ganhou força. A hashtag esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil até o início da tarde, e, entre os temas esportivos, ainda está.O LANCE! já havia revelado, na última segunda-feira, que o movimento fora iniciado visando ao jogo contra o Corinthians, neste domingo, que pode valer a permanência da equipe na Série A. Ao longo dos anos, especialmente em momentos difíceis do time, a torcida cruz-maltina tem mostrado apoio presencial à equipe.
Nas últimas duas temporadas, porém, a força da torcida foi vista também nas redes sociais. Em 2019, a associação em massa. Neste final de temporada 2020, em tempos de pandemia, a força contra o rebaixamento é feita como tentativa de gerar energia positiva e incentivo aos atletas.

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