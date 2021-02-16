MilagredeItaquera ganha força no Twitter para a reação do Vasco

Enquanto o time tenta juntar os cacos para a partida decisiva, a torcida do Vasco faz a parte dela. Nesta terça-feira, o movimento de apoio nas redes sociais #MilagredeItaquera ganhou força. A hashtag esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil até o início da tarde, e, entre os temas esportivos, ainda está.O LANCE! já havia revelado, na última segunda-feira, que o movimento fora iniciado visando ao jogo contra o Corinthians, neste domingo, que pode valer a permanência da equipe na Série A. Ao longo dos anos, especialmente em momentos difíceis do time, a torcida cruz-maltina tem mostrado apoio presencial à equipe.