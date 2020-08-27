Mikel Arteta comenta sobre o futuro de Lionel Messi: 'Seria ótimo para o futebol inglês'

Crédito: Mikel Arteta lamenta a possível saída de Messi do Barcelona, mas diz que seria bom tê-lo na Premier League (AFP

O grande assunto do futebol mundial é o futuro de Lionel Messi, que demonstrou o interesse de deixar o Barcelona, após uma brilhante carreira com a camisa do clube catalão. O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a possível ida do craque argentino para o Manchester City, de Pep Guardiola.

- Messi é seguido por mais clubes do que qualquer outro jogador na história. Eu era torcedor do Barcelona quando era jovem, por isso é sempre triste ver aquele que é, na minha opinião, o melhor jogador da história do futebol deixar aquele clube - opinou em videoconferência.

Apesar de lamentar a saída do jogador do Barcelona, o espanhol admitiu que ter Lionel Messi na Premier League seria ótimo para o futebol inglês, e que tornaria o Campeonato ainda mais competitivo e seria um atrativo a mais para os torcedores.