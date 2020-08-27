Mikel Arteta comenta sobre o futuro de Lionel Messi: 'Seria ótimo para o futebol inglês'

O grande assunto do futebol mundial é o futuro de Lionel Messi, que demonstrou o interesse de deixar o Barcelona, após uma brilhante carreira com a camisa do clube catalão. O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a possível ida do craque argentino para o Manchester City, de Pep Guardiola.
- Messi é seguido por mais clubes do que qualquer outro jogador na história. Eu era torcedor do Barcelona quando era jovem, por isso é sempre triste ver aquele que é, na minha opinião, o melhor jogador da história do futebol deixar aquele clube - opinou em videoconferência.
Apesar de lamentar a saída do jogador do Barcelona, o espanhol admitiu que ter Lionel Messi na Premier League seria ótimo para o futebol inglês, e que tornaria o Campeonato ainda mais competitivo e seria um atrativo a mais para os torcedores.
- É ótimo para o futebol. Teremos de encontrar uma forma, se não for aqui pode ser que o encontremos na Liga dos Campeões, nunca se sabe. Queremos ter os melhores jogadores na nossa Liga e, para mim, isso é o mais importante: conseguir ter uma Liga competitiva - concluiu.