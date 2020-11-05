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futebol

Mike chega a Chapecoense e elogia elenco: 'Chego em um grupo muito forte'

Atacante revelado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí esteve no primeiro semestre de 2020 defendendo o Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 12:12

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:12

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Último reforço para o sistema ofensivo da Chapecoense, o atacante Mike foi apresentado pelo Verdão do Oeste na última quarta-feira (4).
Aos 27 anos de idade, essa será a primeira vez que o jogador revelado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí atuará no futebol de Santa Catarina, porém não necessariamente na região sul do país. Isso porque, além de Botafogo-SP, Sport, Osasco Audax, Oeste, América-MG, Paysandu, Atlético-GO e Goiás (sua última equipe no primeiro semestre de 2020), ele tem duas passagens pelo Internacional.
Logo nas suas primeiras palavras como integrante do elenco dirigido por Umberto Louzer, Mike garante que já tinha conhecimento prévio do futebol apresentado até aqui pela equipe e reforçou sua intenção de ser mais uma peça a colaborar para o principal objetivo da equipe que é o retorno a Série A para 2021:
- Chego em um grupo muito forte, eu acompanhei alguns jogos da Chapecoense e quando recebi o convite fiquei muito feliz. Venho pra somar, pra ajudar, a Chape está fazendo um grande campeonato e minha presença é somente pra ajudar os jogadores e o clube. Espero contribuir pela busca deste acesso.
Agora, a expectativa é que o atacante seja devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteja apto a fazer sua estreia na Chape sendo que o próximo jogo da líder da Série B será no próximo sábado (7) às 21h recebendo na Arena Condá o Oeste.

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