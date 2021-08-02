Mikael vibra com gol da vitória do Sport

O Sport respira aliviado no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Leão bateu o Bahia por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento.
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Autor do gol que garantiu os três pontos, Mikael não escondeu a felicidade pelo tento anotado e a possibilidade de ajudar o Leão no Brasileiro.
‘Dedicar esse gol a minha família e a minha esposa. Queria falar do desempenho da equipe professor colocou o que era para fazer, a gente conseguiu por em campo o que treinamos. Tem que trabalhar jogo a jogo para conseguir nossos objetivos na competição’, afirmou.
Com 14 pontos conquistados, o Sport aparece na 15ª colocação. Nos últimos três jogos, o time venceu duas e empatou uma.