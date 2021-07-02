Mikael tem propostas de dentro e fora do Brasil para deixar o Sport

Segundo informação confirmada pelo Futebol Latino, o atacante Mikael recebeu propostas do futebol português e de outros clubes do Brasil para deixar o Sport. Apesar do nome das equipes ser mantido em sigilo para não influenciar em possíveis negociações, foi possível saber que ambos se tratam de equipes da elite no Brasileirão e na Primeira Liga portuguesa.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Aos 22 anos de idade, o jogador formado na base do Leão da Ilha é o artilheiro isolado do clube na temporada com sete gols marcados em 22 jogos disputados, sendo titular em 15 oportunidades.
Com isso, Mikael acumula a interessante média de um gol marcado a cada 171 minutos sendo que, como o Sport acumula 31 tentos feitos no calendário futebolístico de 2021, ele tem 25% de contribuição no poderio ofensivo do plantel atualmente dirigido por Umberto Louzer.
Tendo contrato com o Sport até 2023, essa não é a primeira vez que o atacante gera interesse no futebol internacional. Vale lembrar que, no início do ano, Mikael recebeu sondagens do futebol alemão e uma proposta concreta do Gangwon FC, da Coreia do Sul, mas o Leão optou na época por "segurar" o atleta.