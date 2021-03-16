Mikael chega a três gols em apenas quatro partidas como titular

Crédito: Anderson Stevens/Mikael

O jovem Mikael anotou mais um tento na temporada atual na partida do último domingo, no empate entre Sport e Santa Cruz por 1 a 1 pelo Campeonato Pernambucano. O jogador já fez três gols em apenas quatro partidas como titular na temporada atual. O atleta falou sobre esse bom momento na carreira.

'Estou muito feliz pelo gol e pelas oportunidades que venho tendo nessa temporada. Tenho conseguido pegar ritmo de jogo, fazer atuações consistentes e pegar confiança. Vou continuar trabalhando forte no dia a dia para poder cada vez mais ajudar o Sport agora na nova temporada. 2021 será importante para mim. É uma honra muito grande poder marcar em um clássico e espero que nas próximas vezes possamos vencer também', contou.

Com três gols, o atacante de apenas 21 anos marcou 60% dos gols do time nesta temporada. Sendo eles justamente nas últimas três partidas da equipe pernambucana. Sua boa fase rendeu elogios do técnico Jair Ventura, em coletiva de imprensa realizada após a partida.

'O Mikael tem um futuro promissor. É um “9” de muita força, que tem uma patada de esquerda como poucos. É um menino ainda que está em formação. Na nossa análise é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente e por isso que está no Sport. Veio tendo algumas oportunidade no final, ainda tem um pouco de dificuldade de se manter nos 90 minutos, sai hoje cansado, é um menino, uma situação que temos que evoluir. Mas tem um potencial enorme, faz a parede como poucos, se movimenta, tem uma canhota invejável e com certeza vai ser um dos grandes jogadores do Sport', disse o treinador.

Mikael teve sua quarta oportunidade como titular em seis jogos do Sport na temporada, o jogador também respondeu aos comentários do técnico.

'Só tenho a agradecer a ele pelas palavras e por acreditar no meu trabalho. Ele é um cara que o grupo todo respeita. Treino duro todos os dias para ter essas chances em campo e para poder desempenhar o meu melhor. O Sport ainda tem muito a evoluir na temporada e tenho certeza que o caminho das vitórias vai chegar', disse.