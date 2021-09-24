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futebol

Miguel é anunciado oficialmente como reforço do Bragantino

Jogador que surgiu de maneira promissora nas categorias de base do Fluminense se desvinculou do clube carioca antes de fechar com o Massa Bruta...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 19:25
Crédito: Clube de Bragança será o segundo na carreira profissional de Miguel (Ari Ferreira
Perto de uma inédita final continental e fazendo campanha consistente no Campeonato Brasileiro, o Bragantino não deixa de reforçar seu elenco e anunciou, nesta sexta-feira (24), a aguardada chegada do atacante Miguel. Como o jogador se desvinculou do clube carioca em meio a uma disputa judicial antes de fechar com o Braga, não houve a necessidade do pagamento da taxa de transferência.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFormado nas categorias de base do Fluminense e estreando entre os profissionais ainda com 16 anos de idade e fazendo 20 partidas nos últimos três anos na equipe principal, Miguel chega ao Massa Bruta em acordo válido até o fim de 2022.
No período em que defendeu o time das Laranjeiras, ele deu quatro assistências e teve como temporada mais consistente o ano de 2020, período onde jogou por 15 oportunidades e deu, justamente, os passes para gol em questão.
Além da duração atual, existe uma cláusula prevista no documento que possibilita um prévio acordo de renovação por mais cinco anos com o jovem que, além da base do Fluminense, também chegou a passar pelas categorias de base do Vasco.

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