Miguel é anunciado oficialmente como reforço do Bragantino

Perto de uma inédita final continental e fazendo campanha consistente no Campeonato Brasileiro, o Bragantino não deixa de reforçar seu elenco e anunciou, nesta sexta-feira (24), a aguardada chegada do atacante Miguel. Como o jogador se desvinculou do clube carioca em meio a uma disputa judicial antes de fechar com o Braga, não houve a necessidade do pagamento da taxa de transferência.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFormado nas categorias de base do Fluminense e estreando entre os profissionais ainda com 16 anos de idade e fazendo 20 partidas nos últimos três anos na equipe principal, Miguel chega ao Massa Bruta em acordo válido até o fim de 2022.