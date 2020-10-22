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Miguel Ángel Ramírez quebra o silêncio sobre negociação com Palmeiras: ‘Fez a perna tremer’

Técnico espanhol era o principal alvo da diretoria do Verdão para assumir a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo há uma semana
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 01:27

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 01:27

Crédito: AFP
Miguel Ángel Ramírez, principal alvo da diretoria do Palmeiras para assumir a vaga de Vanderlei Luxemburgo, concedeu entrevista coletiva após a vitória que garantiu o Independiente Del Valle nas oitavas de final da Libertadores e, enfim, quebrou o silêncio e explicou o motivo pelo qual a negociação que esteve em curso nos últimos dias não foi adiante.
– Quando se tem que tomar uma decisão assim, é preciso levar em consideração múltiplos fatores. Não é só o contrato, as condições que te oferecem ou o projeto esportivo. Não é só o que está deixando para trás, aonde e quando se vai – comentou, reiterando o porque optou pela permanência no Equador.
– A decisão nunca é fácil. Ainda mais quando se trata de um clube gigante. Faz a perna tremer. É muito difícil tomar uma decisão assim. Digamos que é ainda mais difícil para mim, que estou recém-começando minha carreira. Tenho que medir os passos que dou e pisar sobre solo firme para que eu possa seguir avançando adiante – completou.Por último, o treinador espanhol deixou claro que o projeto desenvolvido no Del Valle também foi um fator que o fez ficar reticente frente à proposta do Palmeiras.
Com a vitória diante do Tigre, o Palmeiras chegou aos 16 pontos e reassumiu a liderança geral da Libertadores da América.
Como a equipe do Independiente Del Valle terminou na segunda colocação do Grupo A, existe a possibilidade de Miguel Ángel Ramírez enfrentar o Verdão na próxima fase da competição.

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