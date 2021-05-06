Miguel Ángel Ramírez projeta duelo contra o Juventude

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após golear o Olimpia na Libertadores, o Internacional muda a chave para o Gauchão e tenta garantir uma vaga na decisão. Para isso, precisa reverter a vantagem que o Juventude obteve no primeiro encontro.

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Na coletiva de imprensa da última quarta-feira, o técnico Miguel Ángel Ramírez, mandou o recado aos jogadores e deu uma prévia de como ele espera o Colorado no fim de semana.

‘Tentamos competir da melhor maneira possível. Perdemos em um lance pontual, então, creio que não merecíamos ter perdido a partida. Quando temos condições favoráveis, como um bom gramado, creio que somos dominadores e merecedores da vitória. No sábado, dentro de casa, que possamos ser dominadores e merecedores da vitória. O que não quer dizer que vamos ganhar, pois em um jogo pode acontecer qualquer coisa. Há muito fatores, mas, pelo menos, que a equipe seja fiel ao que queremos e que sejamos merecedores da vitória’, destacou o técnico.

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