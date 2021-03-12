Miguel Ángel Ramírez faz o primeiro treino tático no Inter

A semana do Internacional é cercada de expectativa. Depois de muito tempo, Miguel Ángel Ramírez dá seus primeiros passos no Colorado e todos estão ansiosos para ver o trabalho do espanhol.
Nesta quinta-feira, a assessoria do Colorado informou que o treinador realizou o seu primeiro trabalho tático com o elenco.
No primeiro momento, ele realizou uma atividade de posse de bola em campo reduzido e depois espalhou os jogadores no gramado para implementar suas ideias de jogo.
No fim de semana, Miguel Ángel Ramírez deve comandar o Colorado pela primeira vez e o adversário é o Ypiranga-RS, pelo Gauchão.