  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Middlesbrough x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra
Middlesbrough x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Em meio a crise dos Blues, equipes se enfrentam neste sábado por uma vaga nas semifinais da competição nacional
LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 18:30

Neste sábado, o Chelsea visita o Middlesbrough pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O duelo acontece em meio a crise vivida pelos Blues em decorrência da guerra na Ucrânia. Mesmo assim, a equipe londrina segue como a favorita para se classificar. O confronto, no Riverside Stadium, está marcado para às 14h15.CRISE NO CHELSEAO Chelsea vai para o confronto em meio a crise vivida devido às sanções impostas à Roman Abramovich, dono do clube. Os Blues tiveram seus bens congelados e, por isso, tiveram que fazer uma viagem de ônibus por 10 horas para chegarem ao jogo pela Copa da Inglaterra.
FASE ANTERIORNas oitavas de final do campeonato, o Middlesbrough ganhou destaque por eliminar o Tottenham na prorrogação. Enquanto o Chelsea venceu por 3 a 2 de virada a equipe do Luton Town.FICHA TÉCNICAMiddlesbrough x Chelsea
Data e horário: 19/03/2022, às 14h15Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIDDLESBROUGH (Técnico: Chris Wilder)Lumley; Dijksteel, Fry, McNair; Jones, Tavernier, Howson, Crooks, Taylor; Balogun e Connolly.
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Thiago Silva e Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho e Alonso; Ziyech, Lukaku e Werner.
Crédito: (FRANCOISLOPRESTI/AFP

