Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Michel Araújo se torna baixa do Tricolor na próxima rodada

Uruguaio terá de cumprir suspensão automática por ter recebido terceiro cartão amarelo no 'Clássico Vovô' realizado neste domingo, no Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 out 2020 às 13:33

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 13:33

Crédito: Araújo (15 recebeu cartão após entrada em Victor Luis (FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
O técnico Odair Hellmann ganhou um problema para a sequência no Fluminense no Campeonato Brasileiro. Com o cartão amarelo recebido neste domingo, durante o empate em 1 a 1 com o Botafogo, o meia-atacante Michel Araújo está fora da partida contra o Goiás, na Serrinha.
O uruguaio recebeu o cartão aos 19 minutos do segundo tempo, após uma entrada no botafoguense Victor Luis. O confronto com o Esmeraldino será realizado nesta quarta-feira, às 20h30.
O Tricolor das Laranjeiras, que lida com uma sucessão de baixas devido ao surto de Covid-19, tem como opção imediata o atacante Felippe Cardoso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados