Michel Araújo abre mão de férias e explica volta ao Fluminense: 'Para ficar em casa prefiro sempre jogar'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense terá importantes reforços para o clássico com o Flamengo, neste domingo, às 18h, no Maracanã. Nove atletas do time profissional estarão disponíveis junto aos jovens do Sub-23 já utilizados atualmente no Campeonato Carioca. Um deles é o meia-atacante Michel Araújo. O uruguaio revelou, em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, que pediu para jogar ao invés de folgar até a próxima segunda-feira junto ao restante do elenco.

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– Vou falar por mim, eu pedi para jogar o Carioca. Já queria jogar contra a Portuguesa, mas o Roger disse que ainda não sabia se iríamos para a fase prévia ou de grupos da Libertadores e falou de esperar o Palmeiras (na final da Copa do Brasil). Quando o Palmeiras ganhou, recebi uma ligação do Fluminense perguntando se queria jogar e falei que sim. Tinha muita gana de jogar. Meu filho voltou para a escola, não dava para fazer uma viagem, então para ficar em casa prefiro sempre jogar - disse.

– Acho muito importante já começar a treinar agora. Jogar domingo vai ser importante para mim. Eu preferi jogar o Carioca, como alguns companheiros. A gente conseguiu um respeito lá fora, vai dar o que falar o Fluminense, tenho consciência disso. O time está bem para o Fla-Flu, está confiante, o Roger já montou a base do time. Então é ir para o jogo e fazer o melhor para o Fluminense - completou.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCANa última semana, Michel Araújo teve o primeiro contato com o técnico Roger Machado, anunciado oficialmente pouco antes do fim do Campeonato Brasileiro. O jogador falou sobre as semelhanças com o trabalho já feito por Marcão e elogiou o novo comandante.

– O Roger é um cara muito positivo, ele procura que o time tenha intensidade, os treinos são muito fortes. A gente está se adaptando rápido à ideia dele. Marcão ainda está no time. Roger está seguindo a mesma linha do que fez o Marcão, com alguma mudança que está colocando na gente. Acho que os dois são muito bons treinadores, estão sempre em cima da gente, tratando que o time melhore, que seja um time de iniciativa, que jogue no campo do adversário sempre. É uma dupla muito boa para os jogadores e que tem muita qualidade - afirmou.

Confirmado na fase de grupos, o Fluminense vive a expectativa pelo retorno à Libertadores após oito anos. O Tricolor estreia apenas no fim de abril, entre os dias 20 e 22, mas já começa a projetar a vida no torneio. Uruguaio, Michel afirmou que poderá ajudar não só com o espanhol, mas também com dedicação.