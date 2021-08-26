Michael valoriza paciência do Flamengo para encontrar gols contra o Grêmio

O Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 0 nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e encaminhou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Todos os gols rubro-negros saíram após o intervalo, quando o time de Renato Gaúcho já estava em desvantagem numérica - Isla foi expulso na primeira etapa. Para o atacante Michael, autor do terceiro gol na Arena do Grêmio, o aspecto fundamental para o resultado foi a paciência demonstrada pela equipe.+ Confira os resultados dos jogos de ida e as chaves da Copa do Brasil!- Tivemos um jogo muito duro. Tiveram grandes chances no primeiro tempo, uma infelicidade o Isla ser expulso. Voltamos com calma, paciência, tivemos mais chances. Nos acertamos e é isso. Às vezes é preciso ter calma. Não está resolvido, temos que estar concentrados para o próximo jogo - disse ao Premiere.