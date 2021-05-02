Michael supera marca de 2020 e se isola como garçom do Carioca

Crédito: Michael é o garçom do Flamengo na temporada (Marcelo Cortes/Flamengo

Quando o Campeonato Carioca começou, logo após o fim do Brasileiro, um nome chamava a atenção entre os meninos do Flamengo: Michael. Contratação de R$ 34 milhões do clube, o atacante pediu para disputar o Estadual, apesar da folga dada ao grupo principal. O objetivo do jogador era recuperar seu espaço no elenco, e vem dando certo.

Neste sábado, o camisa 19 foi um dos destaques do time na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, dando os passes para dois dos três gols de Pedro na partida. Michael agora tem seis assistências em apenas 11 jogos nesta temporada, sendo somente oito como titular. O volume já é superior ao do último ano, quando serviu seus companheiros quatro vezes em 43 atuações.

Principal garçom do Flamengo em 2021, o jogador lidera também o ranking geral do Carioca neste fundamento. Com os dois passes no primeiro jogo da semifinal, deixou para trás Nenê, do Fluminense, e Luã Lúcio, do Novo Iguaçu, ambos com quatro assistências.

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO CARIOCA 2021- Dados do Footstats