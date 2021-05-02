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futebol

Michael supera marca de 2020 e se isola como garçom do Carioca

Atacante do Flamengo deu duas assistências contra o Volta Redonda...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 23:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 23:00
Crédito: Michael é o garçom do Flamengo na temporada (Marcelo Cortes/Flamengo
Quando o Campeonato Carioca começou, logo após o fim do Brasileiro, um nome chamava a atenção entre os meninos do Flamengo: Michael. Contratação de R$ 34 milhões do clube, o atacante pediu para disputar o Estadual, apesar da folga dada ao grupo principal. O objetivo do jogador era recuperar seu espaço no elenco, e vem dando certo.
Neste sábado, o camisa 19 foi um dos destaques do time na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, dando os passes para dois dos três gols de Pedro na partida. Michael agora tem seis assistências em apenas 11 jogos nesta temporada, sendo somente oito como titular. O volume já é superior ao do último ano, quando serviu seus companheiros quatro vezes em 43 atuações.
Principal garçom do Flamengo em 2021, o jogador lidera também o ranking geral do Carioca neste fundamento. Com os dois passes no primeiro jogo da semifinal, deixou para trás Nenê, do Fluminense, e Luã Lúcio, do Novo Iguaçu, ambos com quatro assistências.
JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO CARIOCA 2021- Dados do Footstats
1º - Michael - Flamengo - 62º - Nenê - Fluminense - 4Luã Lucio - Nova Iguaçu - 44º - Matheuzinho - Flamengo - 3Naninho - Volta Redonda - 3​Chay - Portuguesa - 3Emerson Carioca - Portuguesa - 3Erick Flores - Boavista - 3

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