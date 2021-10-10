Michael realça Renato após ser decisivo pelo Flamengo: 'Sou muito grato pelo que fez na minha vida'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo precisou de seis minutos no segundo tempo para superar os desfalques e vencer o Fortaleza. O placar foi um 3 a 0 em pleno Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Michael foi responsável pelos dois últimos gols do Rubro-Negro neste sábado. Após a partida, Michael enalteceu o triunfo fora de casa e falou sobre a sua boa relação com Renato Gaúcho, chamado de "paizão" e alvo de brincadeiras em uma das comemorações de seus tentos (atirou água de um copo).

- Eu tenho vivido um momento muito feliz aqui dentro. Eu considero muito ele (Renato) pelo carinho, atenção que ele me deu desde sempre. Como brinco todos os dias no CT, ele é como um paizão mesmo, me dá apoio, carinho, conselho, puxa a minha orelha também quando precisa, mas sou muito grato pelo que ele fez na minha vida, e aos meus companheiros, porque sem eles não tínhamos conseguido vencer hoje - disse Michael, em entrevista ao "Premiere'.

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