Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Michael e Gabigol são homenageados por marcas alcançadas no Flamengo

No gramado do Maracanã, atacantes do Flamengo receberam camisas comemorativas pelas expressivas marcas que alcançaram vestindo o Manto na última semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 00:05

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:05

Antes da bola rolar no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Corinthians, os atacantes Michael e Gabigol foram homenageados pelo clube pelas marcas expressivas que alcançaram na última semana. O primeiro recebeu camisa comemorativa pelas 100 partidas vestindo o Manto, enquanto Gabi recebeu uma medalha e uma camisa por conta dos 100 gols marcados pelo Flamengo.
Com um gol de Bruno Henrique, aos 47 minutos da segunda etapa, o time de Renato Gaúcho venceu o Corinthians por 1 a 0 e foi aos 63 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Confira a tabela e próximos jogos aqui!Gabigol alcançou os 100 gols pelo Flamengo contra o Bahia, pelo Brasileirão, no último dia 8. Contra o São Paulo, no domingo, já colocou a 101ª bola na rede adversária, mas, nesta quarta, não enfrentará o Corinthians, no Maracanã.
A partida contra o Tricolor Paulista, no Morumbi, marcou a 100ª atuação de Michael pelo Flamengo. E uma atuação de gala, com dois gols do camisa 19, que vive grande fase e está nas graças da torcida. Ao receberem as camisas, ambos foram ovacionados pelos torcedores presentes no estádio. Bruno Spindel, Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim fizeram as entregas.
Crédito: Gabigolrecebeumedalhapelos100golsmarcadospeloFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados