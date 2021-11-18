Michael e Gabigol são homenageados por marcas alcançadas no Flamengo

Antes da bola rolar no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Corinthians, os atacantes Michael e Gabigol foram homenageados pelo clube pelas marcas expressivas que alcançaram na última semana. O primeiro recebeu camisa comemorativa pelas 100 partidas vestindo o Manto, enquanto Gabi recebeu uma medalha e uma camisa por conta dos 100 gols marcados pelo Flamengo.

Com um gol de Bruno Henrique, aos 47 minutos da segunda etapa, o time de Renato Gaúcho venceu o Corinthians por 1 a 0 e foi aos 63 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Confira a tabela e próximos jogos aqui!Gabigol alcançou os 100 gols pelo Flamengo contra o Bahia, pelo Brasileirão, no último dia 8. Contra o São Paulo, no domingo, já colocou a 101ª bola na rede adversária, mas, nesta quarta, não enfrentará o Corinthians, no Maracanã.

A partida contra o Tricolor Paulista, no Morumbi, marcou a 100ª atuação de Michael pelo Flamengo. E uma atuação de gala, com dois gols do camisa 19, que vive grande fase e está nas graças da torcida. Ao receberem as camisas, ambos foram ovacionados pelos torcedores presentes no estádio. Bruno Spindel, Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim fizeram as entregas.