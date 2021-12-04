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Michael, do Flamengo, sente na região anterior da coxa direita e será reavaliado no CT

Atacante chegou a fazer um sinal para o banco de reservas em que pedia substituição, mas Rubro-Negro já havia feito todas as mudanças...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 23:01

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 23:01

Além do empate em 1 a 1 com o Sport na Arena Pernambuco, nesta sexta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão, o Flamengo ainda teve mais uma notícia ruim. Isso porque Michael, artilheiro da equipe na competição, sentiu dores na região anterior da coxa direita e será reavaliado no CT do Ninho do Urubu. Michael voltou a balançar as redes, mas deixou o campo lesionado (Alexandre Vidal / Flamengo)> Renato Gaúcho se pronuncia pela primeira vez após saída do FlamengoMichael, vale lembrar, sentiu as dores na reta final da partida. Ele chegou a fazer um sinal para o banco de reservas em que pedia substituição, mas o Flamengo já havia feito as cinco mexidas a que tinha direito.
Agora, com ou sem Michael, o o Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, quando recebe o Santos, no Maracanã. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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