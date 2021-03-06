Michael destaca chances criadas pelo Flamengo e avalia atuação individual: 'Nota 7'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após abrir mão de um período das férias e reapresentar na última quinta-feira, Michael voltou a atuar pelo Flamengo neste sábado. O atacante foi titular na vitória sobre o Macaé por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e avaliou a atuação da equipe rubro-negra na saída do gramado.

+ ATUAÇÕES: Muniz marca dois gols e recebe a maior nota do Flamengo- Daria nota 9 para o nosso jogo. Nos empenhamos bastante, criamos muitas chances de gol. Infelizmente não fizemos mais, mas criamos. Treinei dois dias, dei meu melhor. Claro que não foi o que eu esperava. Mas tentei. Para mim, nota 7, por ter suado, corrido, mas faltou um gol. Agora vamos trabalhar para que no próximo jogo eu possa marcar.

+ Confira a tabela do Campeonato Carioca