Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Michael destaca chances criadas pelo Flamengo e avalia atuação individual: 'Nota 7'
futebol

Michael destaca chances criadas pelo Flamengo e avalia atuação individual: 'Nota 7'

Após se reapresentar na última quinta-feira, atacante foi titular na vitória sobre o Macaé...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 20:20
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após abrir mão de um período das férias e reapresentar na última quinta-feira, Michael voltou a atuar pelo Flamengo neste sábado. O atacante foi titular na vitória sobre o Macaé por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e avaliou a atuação da equipe rubro-negra na saída do gramado.
+ ATUAÇÕES: Muniz marca dois gols e recebe a maior nota do Flamengo- Daria nota 9 para o nosso jogo. Nos empenhamos bastante, criamos muitas chances de gol. Infelizmente não fizemos mais, mas criamos. Treinei dois dias, dei meu melhor. Claro que não foi o que eu esperava. Mas tentei. Para mim, nota 7, por ter suado, corrido, mas faltou um gol. Agora vamos trabalhar para que no próximo jogo eu possa marcar.
+ Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Flamengo venceu por 2 a 0, com dois gols de Rodrigo Muniz, e se isolou na liderança do Carioca. Com seis pontos conquistados, o Rubro-Negro terá o domingo de folga e se reapresenta na segunda-feira para iniciar a preparação para o clássico contra o Fluminense. O Fla-Flu está marcado para o próximo domingo (14), às 18h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados