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futebol

Michael desembarca na Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal

Ex-jogador do Flamengo vestirá a camisa 96 no novo clube e deverá disputar o Mundial de Clubes. Rubro-Negro venceu o atacante por cerca de R$ 46 milhões, à vista...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 20:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 20:29

Depois de deixar o Flamengo na última semana, o atacante Michael chegou à Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal, seu novo clube. O jogador de 25 anos foi recebido com festa no aeroporto da cidade de Riade nesta segunda-feira e deverá se juntar aos novos companheiros em breve.A expectativa é que Michael seja inscrito pelo Al-Hilal no Mundial de Clubes, que fez esforço para contratar o atleta antes de enviar a lista à Fifa. Os nomes devem ser divulgados nesta terça-feira. No clube do Oriente Médio, o brasileiro usará a camisa 96, em alusão ao seu ano de nascimento.
+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes
Atual campeão da Champions League da Ásia, o Al-Hilal estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo. A equipe de Riade encara o vencedor de Al-Jazira e AS Pirae, que se enfrentam na quinta-feira. Caso avance, o Al-Hilal enfrentará o Chelsea na semifinal.
+ Confira os times presentes no Mundial de Clubes 2022 e os seus principais jogadores
Michael foi vendido pelo Flamengo por cerca de R$ 46 milhões. No Rubro-Negro, o ex-jogador do Goiás disputou 105 partidas, marcou 23 gols e deu 14 assistências. Foi campeão da Recopa Sul-Americana (2020), bicampeão da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), bicampeão do Campeonato Carioca (2020 e 2021) e campeão do Campeonato Brasileiro (2020).
Crédito: MichaelfechoucontratocomoAl-Hilalportrêstemporadas(Foto:Divulgação/Al-Hilal

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