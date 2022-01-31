Michael desembarca na Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal

Depois de deixar o Flamengo na última semana, o atacante Michael chegou à Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal, seu novo clube. O jogador de 25 anos foi recebido com festa no aeroporto da cidade de Riade nesta segunda-feira e deverá se juntar aos novos companheiros em breve.A expectativa é que Michael seja inscrito pelo Al-Hilal no Mundial de Clubes, que fez esforço para contratar o atleta antes de enviar a lista à Fifa. Os nomes devem ser divulgados nesta terça-feira. No clube do Oriente Médio, o brasileiro usará a camisa 96, em alusão ao seu ano de nascimento.