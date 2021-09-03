Michael cresce de produção, participa de gols e se destaca no Flamengo antes de intervalo sem jogos

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo encerrou os últimos compromissos antes do longo intervalo de duas semanas sem jogos em alta. Nas últimas duas partidas, foram oito gols marcados e nenhum sofrido. Nestes confrontos, Michael, que ainda busca se firmar e manter a regularidade dentro de campo, foi um dos destaques e, consequentemente, uma das peça importantes para o sucesso do time.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória e recebe a maior nota do Flamengo Esse fato, inclusive, é evidenciado pelos números. Nas últimas duas partidas, Michael participou de quatro gols do Flamengo. Isso mostra que o meia-atacante contribuiu com metade dos gols marcados pelo time neste período de tempo.

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No jogo contra o Grêmio, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 19 entrou no lugar de Bruno Henrique, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão na coxa direita. Michael, vale destacar, ainda recebeu uma das maiores do LANCE! no jogo.

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Na última quarta-feira, inclusive, Michael foi o convidado para participar do "Craque da Semana", programa realizado pela FlaTV. Na entrevista, o camisa 19 contou que a única cobrança de Renato Gaúcho para ele é de não ficar em posição irregular. O jogador ainda revelou que "aprendeu a amar" o treinador e destacou que o comandante já conseguiu cativar todos.