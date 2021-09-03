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Michael cresce de produção, participa de gols e se destaca no Flamengo antes de intervalo sem jogos

Nas últimas duas partidas, Michael participou de quatro gols do Flamengo; isso mostra que ele contribuiu para metade dos gols marcados neste período de tempo...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 06:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo encerrou os últimos compromissos antes do longo intervalo de duas semanas sem jogos em alta. Nas últimas duas partidas, foram oito gols marcados e nenhum sofrido. Nestes confrontos, Michael, que ainda busca se firmar e manter a regularidade dentro de campo, foi um dos destaques e, consequentemente, uma das peça importantes para o sucesso do time.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória e recebe a maior nota do Flamengo Esse fato, inclusive, é evidenciado pelos números. Nas últimas duas partidas, Michael participou de quatro gols do Flamengo. Isso mostra que o meia-atacante contribuiu com metade dos gols marcados pelo time neste período de tempo.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
No jogo contra o Grêmio, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 19 entrou no lugar de Bruno Henrique, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão na coxa direita. Michael, vale destacar, ainda recebeu uma das maiores do LANCE! no jogo.
> FlaBasquete distribui quentinhas para moradores em situação de rua
Na última quarta-feira, inclusive, Michael foi o convidado para participar do "Craque da Semana", programa realizado pela FlaTV. Na entrevista, o camisa 19 contou que a única cobrança de Renato Gaúcho para ele é de não ficar em posição irregular. O jogador ainda revelou que "aprendeu a amar" o treinador e destacou que o comandante já conseguiu cativar todos.
- Eu vou leve (quando entro em campo). Ele só fala: "Vai jogar". A única coisa que me cobra é para não ficar impedido. E calma, paciência, quando tiver na área. É um cara que aprendi a amar. Ele chegou do jeito dele, com o carinho dele, e cativou todo mundo - afirmou Michael à FlaTV.

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