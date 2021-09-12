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Michael comemora vitória do Flamengo e exalta grupo: 'Muito feliz pela equipe que a gente tem'

Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, Michael marcou o gol que empatou o jogo e o que garantiu mais uma vitória do Flamengo sob o comando de Renato Gaúcho...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 18:15
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na tarde deste domingo, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Autor de dois dos três gols da vitória rubro-negra, Michael foi eleito o "Craque da Partida", prêmio dado pela TV Globo ao melhor jogador em campo. Após a partida, o camisa 19 celebrou o triunfo, mas dividiu os méritos com o grupo. > Novo reforço! Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz- Graças a Deus a gente tem um grupo bom. Muitos desfalques, mas mostra a força do nosso grupo. A gente trabalha todos os dias. Quem entra ou quem fica no banco, a gente trabalha para que quando chegar a oportunidade, a gente possa ser o melhor na partida, mas também ser o melhor companheiro para ajudar a nossa equipe sair com a vitória.
- Então, estou muito feliz pelo troféu, muito feliz pela vitória, muito feliz pela equipe que a gente tem. Que a gente possa ter humildade, concentração, porque o campeonato é longo, e a gente quer ganhar muito mais vitórias, mas também almejamos títulos.> Veja a tabela do BrasileirãoVale lembrar ainda que o Flamengo perdeu oito jogadores para esta partida, e Arrascaeta precisou ser sacado ainda no primeiro tempo por dores na região posterior da coxa esquerda. O clube, inclusive, confirmou que o uruguaio será reavaliado nesta segunda-feira, no CT.
Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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