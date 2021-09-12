Michael comemora vitória do Flamengo e exalta grupo: 'Muito feliz pela equipe que a gente tem'

Na tarde deste domingo, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Autor de dois dos três gols da vitória rubro-negra, Michael foi eleito o "Craque da Partida", prêmio dado pela TV Globo ao melhor jogador em campo. Após a partida, o camisa 19 celebrou o triunfo, mas dividiu os méritos com o grupo. > Novo reforço! Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz- Graças a Deus a gente tem um grupo bom. Muitos desfalques, mas mostra a força do nosso grupo. A gente trabalha todos os dias. Quem entra ou quem fica no banco, a gente trabalha para que quando chegar a oportunidade, a gente possa ser o melhor na partida, mas também ser o melhor companheiro para ajudar a nossa equipe sair com a vitória.