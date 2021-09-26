Michael, autor do gol do Flamengo, lamenta empate com América-MG, mas destaca: 'Batalhamos muito'

Crédito: Michael marcou o gol do Flamengo no empate com o América-MG (Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo não teve uma boa atuação na manhã deste domingo, diante do América-MG, na Arena Independência. A equipe conseguiu abrir o placar com Michael, mas cedeu o empate no fim por 1 a 1, com falhas individuais dos laterais rubro-negros. Na saída de campo, o autor do gol, Michael, lamentou o tropeço, mas ressaltou que a equipe se empenhou bastante nos 90 minutos. - Sim. Poderia ter sido melhor (o resultado da partida). Mas a gente criou bastante também. O campo muitas das vezes impossibilitou a gente de trabalhar a bola, por estar muito seco. Somos um time que roda bem a bola e acabou não conseguindo tocar muito rápido e conduzir também. A equipe lutou, batalhamos muito. Infelizmente, a vitória não veio, mas a gente se entregou e nos empenhamos. Agora é descansar porque a gente tem uma batalha na quarta-feira e precisamos estar preparados - disse, e em seguida falou sobre a situação da equipe no Brasileirão:

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- O torcedor é consciente que a gente está dando o nosso melhor, que estamos lutando. A gente vem de uma vitória na Libertadores também. Mas vale ressaltar a nossa entrega. Infelizmente a nossa vitória não veio. A gente compreende que queríamos ganhar, mas não foi possível. Vamos levantar a cabeça, trabalhar, para que a gente possa voltar a vencer no Brasileiro - completou.

Com o resultado, o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar mais no líder Atlético-MG. Vale destacar que o Galo empatou com o São Paulo e o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Com isso, o rubro-negro perdeu a chance de ser o único do pelotão de frente a vencer na rodada.

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