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Michael, autor do gol do Flamengo, lamenta empate com América-MG, mas destaca: 'Batalhamos muito'

Atacante abriu o placar para o Rubro-Negro no fim, mas a equipe cedeu o empate para o Coelho em falhas individuais. Equipe volta a campo na quarta-feira pela Copa Libertadores...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 13:49
Crédito: Michael marcou o gol do Flamengo no empate com o América-MG (Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo não teve uma boa atuação na manhã deste domingo, diante do América-MG, na Arena Independência. A equipe conseguiu abrir o placar com Michael, mas cedeu o empate no fim por 1 a 1, com falhas individuais dos laterais rubro-negros. Na saída de campo, o autor do gol, Michael, lamentou o tropeço, mas ressaltou que a equipe se empenhou bastante nos 90 minutos. - Sim. Poderia ter sido melhor (o resultado da partida). Mas a gente criou bastante também. O campo muitas das vezes impossibilitou a gente de trabalhar a bola, por estar muito seco. Somos um time que roda bem a bola e acabou não conseguindo tocar muito rápido e conduzir também. A equipe lutou, batalhamos muito. Infelizmente, a vitória não veio, mas a gente se entregou e nos empenhamos. Agora é descansar porque a gente tem uma batalha na quarta-feira e precisamos estar preparados - disse, e em seguida falou sobre a situação da equipe no Brasileirão:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
- O torcedor é consciente que a gente está dando o nosso melhor, que estamos lutando. A gente vem de uma vitória na Libertadores também. Mas vale ressaltar a nossa entrega. Infelizmente a nossa vitória não veio. A gente compreende que queríamos ganhar, mas não foi possível. Vamos levantar a cabeça, trabalhar, para que a gente possa voltar a vencer no Brasileiro - completou.
Com o resultado, o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar mais no líder Atlético-MG. Vale destacar que o Galo empatou com o São Paulo e o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Com isso, o rubro-negro perdeu a chance de ser o único do pelotão de frente a vencer na rodada.
+ ATUAÇÕES: Flamengo não consegue ser efetivo e cede o empate no fim; Renê falha e tem a pior nota do rubro-negro
O próximo compromisso do Flamengo será na quarta-feira, no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, às 21h30. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe joga contra o Athletico-PR, no domingo, dia 3, às 16h, no Maracanã.

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