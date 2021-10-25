'Meu desejo é permanecer e fazer história', ressalta Giovanni sobre renovar seu contrato com o Cruzeiro

A temporada 2021 está caminhando para a reta final e diversos jogadores do Cruzeiro têm contrato vigente somente até o fim do ano. Nomes como Fábio, Giovanni, Rafael Sóbis e Wellington Nem estão com vínculo terminando. O meia Giovanni, que tem vínculo ate 31/12/2021, já manifestou o desejo de seguir na Raposa no ano que vem. O jogador quer “fazer história”, ou seja: levar o time de volta à elite nacional pois com apenas 0,012% de chances para o acesso, o planejamento da Raposa já deve estar focado em 2022. Giovanni tem 34 jogos com a camisa celeste, em duas passagens, com três gols marcados. Confira no vídeo o que disse o meia cruzeirense. Giovanni quer seguir na Raposa para 2022 e ajudar a levar o time de volta à Série A do Brasileiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)