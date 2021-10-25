Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Meu desejo é permanecer e fazer história', ressalta Giovanni sobre renovar seu contrato com o Cruzeiro
futebol

'Meu desejo é permanecer e fazer história', ressalta Giovanni sobre renovar seu contrato com o Cruzeiro

O meia tem vínculo até o fim da temporada e a Raposa deve iniciar o processo de planejamento para 2022 em breve...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 19:52

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:52

A temporada 2021 está caminhando para a reta final e diversos jogadores do Cruzeiro têm contrato vigente somente até o fim do ano. Nomes como Fábio, Giovanni, Rafael Sóbis e Wellington Nem estão com vínculo terminando. O meia Giovanni, que tem vínculo ate 31/12/2021, já manifestou o desejo de seguir na Raposa no ano que vem. O jogador quer “fazer história”, ou seja: levar o time de volta à elite nacional pois com apenas 0,012% de chances para o acesso, o planejamento da Raposa já deve estar focado em 2022. Giovanni tem 34 jogos com a camisa celeste, em duas passagens, com três gols marcados. Confira no vídeo o que disse o meia cruzeirense. Giovanni quer seguir na Raposa para 2022 e ajudar a levar o time de volta à Série A do Brasileiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados