Metinho se despede do Fluminense, cita gratidão e diz: 'Nunca deixarei de ser um moleque de Xerém'

Crédito: Mailson Santana / Fluminense F.C.

Negociado com o Grupo City no início de 2021, o volante Metinho se despediu do Fluminense nesta sexta-feira. O jovem, que é cria das categorias de base do tricolor, chegou ao clube com 10 anos e agora, aos 18, defenderá as cores do Troyes, da França. Ele foi liberado para se juntar aos franceses em junho e viajou no início do mês.

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- Foram 8 anos de muito aprendizado e orgulho de vestir essa camisa. Agradeço á todos os profissionais do clube (sem exceção) que participaram da minha formação e caminhada. Cheguei ao clube com 10 anos e hoje me despeço com a certeza de que nunca deixarei de ser um moleque de Xerém, e carregarei sempre no peito as cores verde, branca e grená. Gratidão eterna! Obrigado Fluminense, e até breve. Saudações tricolores - escreveu o jovem.

Integrado ao elenco do Sub-23, Metinho deixaria o Flu ao fim desta temporada, mas, como não estava sendo utilizado no profissional, antecipou a saída após um pedido do Grupo City. O volante foi um doa grandes destaques da "Geração dos Sonhos". O jogador nasceu no Congo, mas veio para o Brasil ainda bebê.

Veja a tabela do Brasileirão ​Ele chegou a estrear no time principal na terceira rodada do Campeonato Carioca, mas acabou não atuando mais. A saída, inclusive, gerou uma polêmica após o pai do jogador classificar a decisão do Fluminense como uma "covardia".