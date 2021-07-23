Metinho se despede do Fluminense, cita gratidão e diz: 'Nunca deixarei de ser um moleque de Xerém'

Negociado com o Grupo City no início de 2021, o volante Metinho se despediu do Fluminense nesta sexta-feira. O jovem, que é cria das categorias de base do tricolor, chegou ao clube com 10 anos e agora, aos 18, defenderá as cores do Troyes, da França. Ele foi liberado para se juntar aos franceses em junho e viajou no início do mês.
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- Foram 8 anos de muito aprendizado e orgulho de vestir essa camisa. Agradeço á todos os profissionais do clube (sem exceção) que participaram da minha formação e caminhada. Cheguei ao clube com 10 anos e hoje me despeço com a certeza de que nunca deixarei de ser um moleque de Xerém, e carregarei sempre no peito as cores verde, branca e grená. Gratidão eterna! Obrigado Fluminense, e até breve. Saudações tricolores - escreveu o jovem.
Integrado ao elenco do Sub-23, Metinho deixaria o Flu ao fim desta temporada, mas, como não estava sendo utilizado no profissional, antecipou a saída após um pedido do Grupo City. O volante foi um doa grandes destaques da "Geração dos Sonhos". O jogador nasceu no Congo, mas veio para o Brasil ainda bebê.
Veja a tabela do Brasileirão Ele chegou a estrear no time principal na terceira rodada do Campeonato Carioca, mas acabou não atuando mais. A saída, inclusive, gerou uma polêmica após o pai do jogador classificar a decisão do Fluminense como uma "covardia".
O acordo por Metinho é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30,9 milhões na cotação atual) e mais bônus. O jogador foi vendido junto a Kayky e um somatório das vendas parte de um valor inicial de € 15 milhões (quase R$ 100 milhões). Os bônus e obrigações podem fazê-lo ultrapassar os 30 milhões (mais de R$ 200 milhões).