Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meteu essa? Fluminense faz brincadeira após Messi não renovar com o Barcelona

Clube usou a imagem do jogador treinando no CT Carlos Castilho com a Argentina na última Copa América para movimentar as redes...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 15:10
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Uma bomba movimentou o mundo do futebol na tarde desta quinta-feira. O Barcelona anunciou a saída de Lionel Messi após problemas no acordo do clube com La Liga. No embalo da notícia, o Fluminense brincou no Twitter com a situação, usando uma foto de quando o jogador treinou no CT Carlos Castilho com a seleção da Argentina.
Veja todos os confrontos da Libertadores
​Livre no mercado, Messi pode assinar com qualquer clube do mundo. O jogador e o clube catalão estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas a nota oficial fala em "obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga)".
Em setembro, Messi utilizou as instalações do Fluminense na preparação para a final da Copa América, vencida pela Argentina sobre o Brasil no Maracanã. A seleção já havia estado no CT em 2019, quando todos os jogadores receberam camisas da equipe. Os jogadores do Flu aproveitaram a oportunidade neste ano para tietar o argentino. Nas respostas, os torcedores se empolgaram e entraram na brincadeira pedindo a contratação do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados