Meteu essa? Fluminense faz brincadeira após Messi não renovar com o Barcelona

Uma bomba movimentou o mundo do futebol na tarde desta quinta-feira. O Barcelona anunciou a saída de Lionel Messi após problemas no acordo do clube com La Liga. No embalo da notícia, o Fluminense brincou no Twitter com a situação, usando uma foto de quando o jogador treinou no CT Carlos Castilho com a seleção da Argentina.
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Livre no mercado, Messi pode assinar com qualquer clube do mundo. O jogador e o clube catalão estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas a nota oficial fala em "obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga)".
Em setembro, Messi utilizou as instalações do Fluminense na preparação para a final da Copa América, vencida pela Argentina sobre o Brasil no Maracanã. A seleção já havia estado no CT em 2019, quando todos os jogadores receberam camisas da equipe. Os jogadores do Flu aproveitaram a oportunidade neste ano para tietar o argentino. Nas respostas, os torcedores se empolgaram e entraram na brincadeira pedindo a contratação do jogador.