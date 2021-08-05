Meteu essa? Fluminense faz brincadeira após Messi não renovar com o Barcelona

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Uma bomba movimentou o mundo do futebol na tarde desta quinta-feira. O Barcelona anunciou a saída de Lionel Messi após problemas no acordo do clube com La Liga. No embalo da notícia, o Fluminense brincou no Twitter com a situação, usando uma foto de quando o jogador treinou no CT Carlos Castilho com a seleção da Argentina.

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​Livre no mercado, Messi pode assinar com qualquer clube do mundo. O jogador e o clube catalão estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas a nota oficial fala em "obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga)".