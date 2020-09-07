Mestre e aluno? Primeiros trabalhos de Pep e Dome mostram semelhanças em revezamento do elenco

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Qual é a escalação ideal do Flamengo? Levando em consideração o elenco e o histórico desempenho na última temporada, cuja espinha-dorsal foi mantida às exceções das saídas de duas peças (Pablo Marí e Rafinha), ela seria Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique, Filipe Luís, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Nada de muito diferente do que o torcedor rubro-negro esteve habituado e decorou, de ponta a ponta, do time que venceu Libertadores e Brasileirão em 2019.No entanto, o assunto "escalação do Flamengo" voltou à tona no final de semana. Bastou o clube divulgar os titulares que enfrentariam o Fortaleza, no Maracanã, no sábado, para aflorarem as discussões acerca da forma como Domenec Torrent roda o elenco. Recuperado de uma torção no tornozelo direito que o tirou do jogo do meio da semana passada contra o Bahia, Gabigol ficou no banco de reservas, entrou na volta do intervalo e marcou o gol do triunfo por 2 a 1 diante do Leão.

Anteriormente, Dome já tinha chamado a atenção por poupar, num primeiro momento, Arrascaeta e, depois, Gerson e Everton Ribeiro. Após a partida contra o Santos, pela 6ª rodada, o catalão admitiu que continuará fazendo testes e descansando jogadores.

- Acho que temos que rodar. As pessoas têm que compreender que é impossível jogar 100% com os mesmos jogadores. Quando temos jogadores similares, com a mesma qualidade, temos que rodar. No próximo jogo, vamos rodar também, no seguinte também.Antecessor do espanhol, Jorge Jesus tinha um discurso diametralmente oposto ao do atual comandante. O português chegou a afirmar, em coletiva, que "minha cultura não é essa, de poupar. (...) Descansar? Isso não existe, a não ser que alguns jogadores mostrem sinais de lesão". Mesmo fazendo uma ou outra mudança pontual, o quarteto com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol raramente era alterado. De qualquer forma, o onze de almanaque que grudou na boca de todo torcedor só foi utilizado em oito das 40 oportunidades que Jesus comandou o Flamengo em 2019.

Ex-auxiliar de Josep Guardiola no Manchester City, Torrent não esconde a admiração e a influência do midiático treinador em seu estilo de jogo. Além da lealdade à manutenção da posse de bola, à construção das jogadas iniciando pelo goleiro ou a outras nuances do batizado "guardiolismo", uma característica de Dome parecida com a de Pep é a que até o momento mais chama a atenção: a gestão de grupo. Justamente a que o faz mexer frequentemente no time.O LANCE! fez um levantamento de todas as escalações de Guardiola em seu primeiro grande trabalho, o Barcelona da temporada 2008/2009. Utilizando como base as 38 jornadas do Campeonato Espanhol, Pep não repetiu nenhuma vez a equipe de uma rodada para outra, mesmo quando não teve nenhum jogador suspenso ou lesionado.