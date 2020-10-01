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futebol

Messi x Cristiano Ronaldo: veja os números do duelo

Rivais históricos deverão se enfrentar novamente pela Liga dos Campeões...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 13:30
Crédito: Barcelona de Messi e Juventus de CR7 se encontrarão pela fase de grupos da Champions (Monstagem
O sorteio da fase de grupos da Champions League, realizado nessa quinat-feira, colocou frente a frente novamente os dois maiores jogadores do planeta na última década: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O Barcelona, do argentino, e a Juventus, do português, caíram no Grupo G, junto do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e Ferencvaros, da Hungria.
Os dois já se enfrentaram cinco vezes na história da Liga dos Campeões, com dois triunfos de Messi - inclusive na decisão da temporada 2008/2009, contra o Manchester United -, dois empates e uma vitória de CR7 - pelo clube inglês, eliminando os espanhóis na semifinais em 07/08.
No retrospecto geral, somando partidas por clubes e seleções, a vantagem também é do camisa 10. De 2008 pra cá, quando se enfrentaram pela primeira vez, aconteceram 35 confrontos, com 16 vitórias da equipe comandada por Messi, 10 de Ronaldo e nove igualdades no placar. O argentino ainda marcou 22 vezes, três a mais que Cristiano.
MESSI X CRISTIANO RONALDO- Dados do site OGol
35 jogos16 vitórias de Messi9 empates10 vitórias de Cristiano Ronaldo22 gols de Messi19 gols de Cristiano Ronaldo

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