Messi x Cristiano Ronaldo: veja os números do duelo

Crédito: Barcelona de Messi e Juventus de CR7 se encontrarão pela fase de grupos da Champions (Monstagem

O sorteio da fase de grupos da Champions League, realizado nessa quinat-feira, colocou frente a frente novamente os dois maiores jogadores do planeta na última década: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O Barcelona, do argentino, e a Juventus, do português, caíram no Grupo G, junto do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e Ferencvaros, da Hungria.

Os dois já se enfrentaram cinco vezes na história da Liga dos Campeões, com dois triunfos de Messi - inclusive na decisão da temporada 2008/2009, contra o Manchester United -, dois empates e uma vitória de CR7 - pelo clube inglês, eliminando os espanhóis na semifinais em 07/08.

No retrospecto geral, somando partidas por clubes e seleções, a vantagem também é do camisa 10. De 2008 pra cá, quando se enfrentaram pela primeira vez, aconteceram 35 confrontos, com 16 vitórias da equipe comandada por Messi, 10 de Ronaldo e nove igualdades no placar. O argentino ainda marcou 22 vezes, três a mais que Cristiano.

MESSI X CRISTIANO RONALDO- Dados do site OGol