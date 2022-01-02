Messi testa positivo para Covid-19 e não joga pela Copa da França

Lionel Messi testou positivo para Covid-19 e não enfrenta o Vannes, nesta segunda-feira, pela 2ª rodada da Copa da França. Além do argentino, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala também estão com coronavírus e não estarão a disposição do técnico Mauricio Pochettino.Além dos contaminados pela Covid-19, o Paris Saint-Germain informou que Neymar segue em recuperação no Brasil até o próximo domingo. A expectativa para o retorno do camisa 10 aos treinos com os companheiros se dará em cerca de três semanas.

> Veja a tabela da Ligue 1

Sem dois dos seus principais atletas do elenco, Pochettino deve escalar o ataque do PSG com Mbappé, que tem sido o grande destaque do clube na temporada, Di Maria e Mauro Icardi, que atuou nos dois últimos jogos da equipe e anotou dois gols.

Além do duelo contra o Vannes, Messi é dúvida para o confronto diante do Lyon, no próximo domingo, pelo Campeonato Francês devido a Covid-19. O camisa 30 se encontra realizando quarentena na Argentina, onde passou o Natal.