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futebol

Messi quer seguir no Barcelona na próxima temporada

Argentino tem proposta do Paris Saint-Germain e tem contrato até o fim de junho. Segundo imprensa espanhola, jogador já comunicou ao presidente sobre o desejo de permanecer...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 11:52
Crédito: HANDOUT / RFEF / AFP
Messi quer permanecer no Barcelona na próxima temporada e já comunicou o seu desejo ao presidente Joan Laporta, segundo a "TVE". No entanto, o argentino também pediu ao mandatário que seja construída uma equipe mais forte ao seu redor.Nos últimos dias, o jornalista Marcelo Bechler revelou que o Paris Saint-Germain fez uma primeira proposta oficial para o camisa 10 e que os valores seriam "inalcançáveis". Apesar da oferta, o clube francês ainda não recebeu uma resposta.
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Messi tem tido uma temporada mais tranquila desde a saída do ex-presidente Josep Maria Bartomeu. O craque já conquistou o título da Copa do Rei e pode assumir a ponta do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira caso vença o Granada.

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