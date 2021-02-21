Messi presta solidariedade após morte da mãe de Ronaldinho Gaúcho

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Ex-companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, o argentino Lionel Messi se solidarizou com o brasileiro, que perdeu a mãe no último sábado. Aos 71 anos, Miguelina Elói Assis dos Santos, a dona Miguelina, como era conhecida, morreu vítima da Covid-19.

+ Veja a tabela da La Liga- Ronnie (apelido de Ronaldinho), não tenho palavras, não consigo acreditar. Só basta mandar muita força e um grande abraço para você e toda família. Sinto muito, que ela descanse em paz - disse Messi no Instagram.

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