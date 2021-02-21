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futebol

Messi presta solidariedade após morte da mãe de Ronaldinho Gaúcho

Através das redes sociais, atual camisa 10 do Barcelona manda mensagem ao brasileiro, que perdeu a mãe no último sábado. Dona Miguelina foi vítima do novo coronavírus...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:24

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 20:24
Crédito: AFP
Ex-companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, o argentino Lionel Messi se solidarizou com o brasileiro, que perdeu a mãe no último sábado. Aos 71 anos, Miguelina Elói Assis dos Santos, a dona Miguelina, como era conhecida, morreu vítima da Covid-19.
+ Veja a tabela da La Liga- Ronnie (apelido de Ronaldinho), não tenho palavras, não consigo acreditar. Só basta mandar muita força e um grande abraço para você e toda família. Sinto muito, que ela descanse em paz - disse Messi no Instagram.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Ronaldinho e Messi jogaram juntos no Barcelona entre 2004 e 2008, quando o brasileiro deixou o clube catalão rumo ao Milan. Juntos, os dois conquistaram cinco títulos, incluindo uma Champions League e um Campeonato Espanhol.

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