Messi presta solidariedade após morte da mãe de Ronaldinho Gaúcho

Ex-companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, o argentino Lionel Messi se solidarizou com o brasileiro, que perdeu a mãe no último sábado. Aos 71 anos, Miguelina Elói Assis dos Santos, a dona Miguelina, como era conhecida, morreu vítima da Covid-19.
+ Veja a tabela da La Liga- Ronnie (apelido de Ronaldinho), não tenho palavras, não consigo acreditar. Só basta mandar muita força e um grande abraço para você e toda família. Sinto muito, que ela descanse em paz - disse Messi no Instagram.
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Ronaldinho e Messi jogaram juntos no Barcelona entre 2004 e 2008, quando o brasileiro deixou o clube catalão rumo ao Milan. Juntos, os dois conquistaram cinco títulos, incluindo uma Champions League e um Campeonato Espanhol.