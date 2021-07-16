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futebol

Messi polonês assina primeiro contrato profissional com o Liverpool

Mateusz Musialowski tem apenas 17 anos, mas foi o principal destaque ofensivo da categoria de base dos Reds na última temporada e é monitorado por Jurgen Klopp...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 13:40
Crédito: Reprodução/liverpoolfc
Mateusz Musialowski, mais conhecido na Inglaterra como o Messi polonês, assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool nesta sexta-feira. Segundo o "The Athletic", o acordo entre o jovem de 17 anos e os Reds é válido por três temporadas.A promessa foi o principal destaque ofensivo das categorias de base da equipe de Anfield na última temporada. Em 25 partidas, o jogador anotou 12 gols e deu três assistências. Além dos números, o atacante impressiona pela qualidade na condução de bola e finalização.
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O bom momento de Musialowski o rendeu a chance para participar da pré-temporada entre os atletas profissionais do Liverpool que está sendo realizada na Áustria. Com isso, o jogador é monitorado de perto pelo técnico Jurgen Klopp e pode ser usado em amistosos.
No entanto, a expectativa é de que o jovem polonês permaneça na base por mais um ano antes de ser promovido definitivamente para a equipe principal dos Reds.

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