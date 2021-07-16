Messi polonês assina primeiro contrato profissional com o Liverpool

Crédito: Reprodução/liverpoolfc

Mateusz Musialowski, mais conhecido na Inglaterra como o Messi polonês, assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool nesta sexta-feira. Segundo o "The Athletic", o acordo entre o jovem de 17 anos e os Reds é válido por três temporadas.A promessa foi o principal destaque ofensivo das categorias de base da equipe de Anfield na última temporada. Em 25 partidas, o jogador anotou 12 gols e deu três assistências. Além dos números, o atacante impressiona pela qualidade na condução de bola e finalização.

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O bom momento de Musialowski o rendeu a chance para participar da pré-temporada entre os atletas profissionais do Liverpool que está sendo realizada na Áustria. Com isso, o jogador é monitorado de perto pelo técnico Jurgen Klopp e pode ser usado em amistosos.