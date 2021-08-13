"Messi pode ajudar Neymar a ganhar a Bola de Ouro", acredita Rivaldo

Crédito: Betfair.net

A saída de Lionel Messi do Barcelona e sua chegada ao PSG dominaram o noticiário no mundo todo – e não apenas o esportivo! Ainda não é possível compreender completamente o impacto e o tamanho dessa mudança, mas o craque Rivaldo fez uma análise profunda do assunto em entrevista à Betfair.

Veja a tabela do Francês- Alguns dias após se despedir do Barcelona, Lionel Messi foi anunciado como reforço do PSG e eu considero que por detrás dessa decisão estiveram vários fatores. Em primeiro lugar, porque lá ele vai encontrar um grande time que já tem alguns amigos e conhecidos seus; em segundo, porque esse time lhe dará chance de brigar pelo título da Liga dos Campeões; e terceiro, claro, por ser um clube com recursos financeiros que poderá lhe pagar um bom salário durante várias temporadas - disse Rivaldo.

PSG reforçou seu posto de favorito na ChampionsRivaldo diz que não ficou surpreso com o destino escolhido pelo jogador argentino.

- Eu já nas temporadas anteriores vinha mencionando que o PSG era um dos grandes favoritos a vencer a Liga dos Campeões e o clube não ficou longe desse objetivo. Agora, com certeza será ainda mais favorito com a chegada de Lionel Messi - falou.

- Mas isso não significa que o clube francês vai vencer sem dificuldades, pois há outros grandes clubes na briga e seu atual favoritismo é somente teórico. É preciso provar dentro de campo que você é realmente o melhor - afirmou o embaixador da Betfair.

- Há vários anos que o PSG vem montando um time pensando em vencer a Champions, então o Messi vai encontrar um grupo já entrosado e ele será colocado para dar ainda maior qualidade a um time que já era forte - adicionou.

- Ao se reforçar com jogadores como Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum ou Lionel Messi, que se juntam a outros como Di Maria, Mbappé ou Neymar, o PSG será um time do qual todos vão querer ganhar. Então, a equipe não pode pensar que vai ser fácil, bem pelo contrário. Todos vão querer dar 200% contra eles, seja na Champions ou na Liga Francesa - disse Rivaldo.

Sergio Ramos e Messi podem transformar rivalidade em boa amizadeNo PSG, Messi se torna colega de um dos maiores adversários que teve ao longo de sua carreira: o zagueiro Sergio Ramos, que deixou o Real Madrid ao final da última temporada.

- O futebol é uma caixinha de surpresas e certamente que Ramos e Messi não esperavam um dia se tornar companheiros de equipe após tantos anos brigando duro em ‘El Clasicos’ que faziam faísca - comentou Rivaldo.

- Mas isto é o futebol e comigo aconteceu algo similar. Sempre travava grandes duelos com o Fernando Redondo quando ele estava no Real Madrid, por vezes, com briga e tudo, e depois acabamos nos encontrando no AC Milan e desenvolvendo uma boa amizade - disse à Betfair.

- Quando defendemos clubes grandes e enfrentamos grandes rivais essas coisas acontecem dentro do gramado, mas quando as coisas mudam e até nos juntamos em outro clube, o respeito que temos uns pelos outros é muito grande e isso é bonito. Eu acredito que eles vão virar bons amigos e até brincar com toda a situação em torno de seu passado de duras brigas - falou.

Messi pode ajudar Neymar a ser Bola de OuroEscolhido por seis vezes o melhor do mundo, Messi volta a ser companheiro de ataque de Neymar, que ainda não recebeu esse reconhecimento nenhuma vez. A reedição da parceria pode atrapalhar ou ajudar o caminho de Neymar a uma eventual conquista da Bola de Ouro?

- Enquanto torcedor do Neymar, eu espero que o Lionel Messi possa auxiliar seu amigo a se tornar Bola de Ouro numa das próximas temporadas em que partilhem o gramado - disse Rivaldo.

- O Messi já conquistou seis títulos de melhor do mundo e tudo indica que poderá vencer nesse ano de 2021 seu sétimo, então seria um gesto bonito do argentino ajudar o brasileiro lhe dando algum privilégio nas cobranças de pênaltis, de faltas, etc. Eles são grandes amigos e conhecendo a humildade do Messi eu não acho que isso seja assim tão difícil de ocorrer num futuro próximo - acredita Rivaldo.

Tempo de outros assumirem a responsabilidade no BarcelonaRivaldo também analisou o futuro do Barcelona sem sua maior estrela nesta temporada.

- Com a saída do Lionel Messi, outros jogadores vão ter sua oportunidade de mostrar que podem assumir a responsabilidade de comandar o time. Claro, nunca será fácil seguir sem o argentino, porém, eu acredito que o grupo vai se unir para dar uma grande resposta em 2021-22 e brigar pelos títulos da La Liga e Liga dos Campeões - disse o embaixador da Betfair.

- Existe alguma polêmica envolvendo o Sergio Aguero, que pode ter ficado insatisfeito com a saída de seu amigo, porém, um jogador nunca pode assinar por um clube esperando atuar com outro, e inclusive fazer birra se isso não acontecer - falou.

- Ele é um profissional e eu acredito que junto com Memphis Depay, Antoine Griezmann e outros o Barcelona poderá ter uma boa campanha esta temporada - afirmou.