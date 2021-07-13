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Messi, Neymar e jogador do Flamengo fazem parte da seleção da Copa América; veja os jogadores

Argentina tem quatro atletas, enquanto Seleção Brasileira emplaca três jogadores. Chileno Mauricio Isla, lateral-direito do Flamengo, é o eleito o melhor nome de sua posição...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 15:23
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
A Conmebol divulgou nesta terça-feira a seleção da Copa América. Depois do título da Argentina no último sábado, sobre o Brasil, no Maracanã, as duas equipes finalistas dominaram a lista. Ao todo, sete atletas dos dois países fazem parte do time ideal.
Para esta edição, a entidade sul-americana não escolheu um melhor jogador do torneio, mas sim dois. Messi e Neymar, os principais atletas da competição, foram escolhidos como os craques do torneio. A justificativa da Conmebol foi que "não era possível escolher apenas um jogador porque a competição teve dois melhores jogadores".
+ Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América

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