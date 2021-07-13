Messi, Neymar e jogador do Flamengo fazem parte da seleção da Copa América; veja os jogadores

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A Conmebol divulgou nesta terça-feira a seleção da Copa América. Depois do título da Argentina no último sábado, sobre o Brasil, no Maracanã, as duas equipes finalistas dominaram a lista. Ao todo, sete atletas dos dois países fazem parte do time ideal.

Para esta edição, a entidade sul-americana não escolheu um melhor jogador do torneio, mas sim dois. Messi e Neymar, os principais atletas da competição, foram escolhidos como os craques do torneio. A justificativa da Conmebol foi que "não era possível escolher apenas um jogador porque a competição teve dois melhores jogadores".