Messi na Fazendinha! Seleção da Argentina vai treinar no Parque São Jorge, sede do Corinthians

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O Corinthians receberá uma figura ilustre na sede social do clube, nesta sexta-feira. Isso porque a Associação Argentina de Futebol escolheu o estádio da Fazendinha, no Parque São Jorge, para ser o local de treinamento da seleção que se prepara para enfrentar o Brasil, neste domingo, na Neo Química Arena. Dessa forma, Lionel Messi estará nas dependências corintianas nesta noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após cinco horas de voo desde a Venezuela, onde bateu a seleção local por 3 a 1 na última quinta, a delegação argentina desembarcou em São Paulo nesta manhã e está hospedada em um hotel próximo ao Aeroporto de Guarulhos.

Por volta das 18h30, o grupo deve deixar as dependências desse hotel e partirá de ônibus para o Parque São Jorge, onde fará um treino de portões fechados programado para começar às 19h. Nem mesmo os sócios do clube social terão acesso ao estádio Alfredo Schürig, popularmente chamado de "Fazendinha".