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Messi na Fazendinha! Seleção da Argentina vai treinar no Parque São Jorge, sede do Corinthians

Em preparação para enfrentar o Brasil no próximo domingo, na Neo Química Arena, os hermanos irão utilizar o estádio da Fazendinha, que fica na sede social do Timão...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 17:50
Crédito: Divulgação
O Corinthians receberá uma figura ilustre na sede social do clube, nesta sexta-feira. Isso porque a Associação Argentina de Futebol escolheu o estádio da Fazendinha, no Parque São Jorge, para ser o local de treinamento da seleção que se prepara para enfrentar o Brasil, neste domingo, na Neo Química Arena. Dessa forma, Lionel Messi estará nas dependências corintianas nesta noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Após cinco horas de voo desde a Venezuela, onde bateu a seleção local por 3 a 1 na última quinta, a delegação argentina desembarcou em São Paulo nesta manhã e está hospedada em um hotel próximo ao Aeroporto de Guarulhos.
Por volta das 18h30, o grupo deve deixar as dependências desse hotel e partirá de ônibus para o Parque São Jorge, onde fará um treino de portões fechados programado para começar às 19h. Nem mesmo os sócios do clube social terão acesso ao estádio Alfredo Schürig, popularmente chamado de "Fazendinha".
O mesmo deve acontecer na manhã deste sábado, quando será o último dia de preparação para o duelo diante da Seleção Brasileira. As equipes se reencontram pela primeira vez após a final da Copa América, vencida pelos hermanos. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, porém, o Brasil lidera com 21 pontos, enquanto os argentinos estão na vice-liderança com 15.

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