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Messi marca, perde pênalti e vê empate com o PSG eliminar o Barcelona na Champions

Craque argentino do Barcelona marcou um golaço, mas perdeu pênalti importante, e viu a sua equipe ser eliminada na competição...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 18:53
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebeu o Barcelona no Parc des Princes pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Na ida, a equipe francesa havia vencido por 4 a 1, e concluiu a classificação com um empate por 1 a 1, com gols de Mbappé para o PSG e Messi para o Barça.
Veja o mata-mata da Champions LeagueMBAPPÉ MARCA​O Barcelona começou melhor na partida, e pressionou o PSG durante toda a primeira etapa. Em um ataque do Paris Saint-Germain, o zagueiro Lenglet, do Barça, cometeu um pênalti em Icardi. Na cobrança, Mbappé colocou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro.
EMPATE E REVÉSApesar do gol sofrido, o Barcelona seguiu pressionando o Paris Saint-Germain, e foi com um golaço de fora da área que Lionel Messi empatou o jogo. Já nos últimos minutos do primeiro tempo, Kurzawa derrubou Griezmann dentro da área. Na cobrança de pênalti, Navas defendeu a cobrança de Messi.
BARÇA FALHANa primeira etapa, o Barcelona criou muitas chances claras de gol, mas perdeu a grande maioria delas. O segundo tempo mostrou algo diferente. Ao invés de errar na conclusão, o Barça errou na criação, e falhou ao deixar a bola para alguém finalizar.
PSG RECUAO segundo tempo do Paris Saint-Germain foi composto, na maior parte do tempo, por um time que permaneceu recuado. O time conseguiu apenas uma finalização nos 45 minutos finais, e precisou contar com o goleiro Navas e o zagueiro Marquinhos na defesa.
SEQUÊNCIA​Após a classificação, o Paris Saint-Germain enfrenta, às 17h (de Brasília) deste domingo, o Nantes. O Barcelona, por sua vez, entra em campo contra o Huesca às 17h (de Brasília) desta segunda-feira.

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