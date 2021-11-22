Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Messi elogia Xavi e admite desejo de voltar ao Barcelona: 'É minha casa'

Em entrevista ao Marca, craque argentino concordou com o status de principal favorito ao título da Liga dos Campeões dado ao PSG: 'temos grandes jogadores'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2021 às 20:14

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 20:14

Mesmo no início de sua passagem no Paris Saint-Germain, Lionel Messi não esconde o seu desejo de voltar ao Barcelona. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o craque argentino elogiou o novo técnico do Barça, Xavi, e disse que sonha em voltar ao seu ex-time.Veja a tabela do Espanhol
- Sempre disse que em algum momento iria voltar ao Barcelona, porque é a minha casa, porque quero tentar ajudar o clube com o que posso. Obviamente, se posso aportar e ajudar ao clube, gostaria de voltar - disse o jogador do Paris Saint-Germain.
Ao Marca, Messi seguiu com sua fala sobre o Barcelona, e elogiou Xavi, seu ex-companheiro e atual treinador da equipe blaugrana. Segundo o argentino, o novo comandante do Barça irá fazer um bom trabalho no time.
- Creio que Xavi vai ser um treinador, é um treinador que sabe muitíssimo. Conhece a casa à perfeição, viveu toda sua vida desde pequeno no Barcelona. É uma pessoa muito respeitada pela torcida e pelos jogadores. Uma pessoa muito importante para os jogadores jovens, pessoa séria e que vai fazer a equipe crescer muito - disse Messi.
Por fim, Lionel Messi também falou sobre o seu atual clube, o Paris Saint-Germain, classificado como o grande favorito para o título desta edição da Champions League.
- Todo mundo diz que somos os grandes favoritos, e a verdade que creio que somos favoritos pelo nome. Creio que ainda falta ser uma equipe forte de verdade e nos consolidar como time. Mas temos grandes jogadores - concluiu.
Crédito: MessiadmitiudesejodevoltaraoBarcelona(Foto:LluisGene/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados