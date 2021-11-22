Messi elogia Xavi e admite desejo de voltar ao Barcelona: 'É minha casa'

Mesmo no início de sua passagem no Paris Saint-Germain, Lionel Messi não esconde o seu desejo de voltar ao Barcelona. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o craque argentino elogiou o novo técnico do Barça, Xavi, e disse que sonha em voltar ao seu ex-time.Veja a tabela do Espanhol

- Sempre disse que em algum momento iria voltar ao Barcelona, porque é a minha casa, porque quero tentar ajudar o clube com o que posso. Obviamente, se posso aportar e ajudar ao clube, gostaria de voltar - disse o jogador do Paris Saint-Germain.

Ao Marca, Messi seguiu com sua fala sobre o Barcelona, e elogiou Xavi, seu ex-companheiro e atual treinador da equipe blaugrana. Segundo o argentino, o novo comandante do Barça irá fazer um bom trabalho no time.

- Creio que Xavi vai ser um treinador, é um treinador que sabe muitíssimo. Conhece a casa à perfeição, viveu toda sua vida desde pequeno no Barcelona. É uma pessoa muito respeitada pela torcida e pelos jogadores. Uma pessoa muito importante para os jogadores jovens, pessoa séria e que vai fazer a equipe crescer muito - disse Messi.

Por fim, Lionel Messi também falou sobre o seu atual clube, o Paris Saint-Germain, classificado como o grande favorito para o título desta edição da Champions League.

- Todo mundo diz que somos os grandes favoritos, e a verdade que creio que somos favoritos pelo nome. Creio que ainda falta ser uma equipe forte de verdade e nos consolidar como time. Mas temos grandes jogadores - concluiu.