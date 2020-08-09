Messi é examinado após pancada no tornozelo e vai enfrentar Bayern nas quartas da Champions

Crédito: LLUIS GENE / AFP

A torcida do Barcelona pode ficar aliviada. Apesar de ter sofrido uma pancada no tornozelo esquerdo na partida contra o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Messi terá condições de jogo diante do Bayern, pelas quartas. A informação é do jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Na partida de volta das oitavas de final da Champions, que culminou em vaga do Barcelona após vitória por 3x1, Messi sofreu um pênalti após ganhar a frente do zagueiro Kalidou Koulibaly na disputa pela bola e receber um chute.

Porém, Messi foi examinado pela equipe médica do Barcelona após a partida na cidade esportiva do clube e tudo não passou de um susto. Na ocasião do jogo, o argentino precisou de atendimento médico por alguns minutos e viu Luis Suárez bater o pênalti para fazer 3x0.