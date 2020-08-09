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Messi é examinado após pancada no tornozelo e vai enfrentar Bayern nas quartas da Champions

Argentino precisou de atendimento em campo após levar pontapé de Koulibaly e sofrer pênalti contra o Napoli; porém, condição do craque é boa, segundo o "Mundo Deportivo"...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 09:21

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 09:21

Crédito: LLUIS GENE / AFP
A torcida do Barcelona pode ficar aliviada. Apesar de ter sofrido uma pancada no tornozelo esquerdo na partida contra o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Messi terá condições de jogo diante do Bayern, pelas quartas. A informação é do jornal espanhol "Mundo Deportivo".
Na partida de volta das oitavas de final da Champions, que culminou em vaga do Barcelona após vitória por 3x1, Messi sofreu um pênalti após ganhar a frente do zagueiro Kalidou Koulibaly na disputa pela bola e receber um chute.
Porém, Messi foi examinado pela equipe médica do Barcelona após a partida na cidade esportiva do clube e tudo não passou de um susto. Na ocasião do jogo, o argentino precisou de atendimento médico por alguns minutos e viu Luis Suárez bater o pênalti para fazer 3x0.
O próximo compromisso do Barcelona na Champions já será em Portugal, onde acontece o 'Super 8' da competição, com jogos únicos até a final. O confronto entre Barça e Bayern será na sexta-feira (14), no Estádio da Luz, em Lisboa.

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