Mesmo sem torcida, Flamengo melhora aproveitamento em casa, e Bruno Henrique mira a classificação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Deixando as marcas individuais de lado, o atacante Bruno Henrique prioriza a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores diante do Racing (ARG), na partida que será a sua 100ª pelo Flamengo. Mais do que contribuir com gols e assistências - são 52 bolas na rede e 23 passes decisivos em dois anos -, o camisa 27 quer continuar fazendo história pelos resultados coletivos.

- O mais importante, fazendo gol ou não, é a vitória. Fazer o 100º jogo com o Flamengo, com a classificação, será uma marca. Espero poder ajudar a equipe a sair classificada - afirmou Bruno Henrique, em entrevista ao site oficial do Fla.Atual campeão da Copa, o Flamengo disputará a sua primeira partida do mata-mata continental sem o apoio da Nação, uma vez que os estádios ainda estão fechados ao público por conta da pandemia do coronavírus. Mesmo com a ausência da torcida, o Rubro-Negro, por ora, tem um desempenho melhor em relação à última edição da Libertadores, quando, em seis jogos, venceu cinco.

Ainda em comparação ao último ano, no qual reconquistou a América após 38 anos, a campanha do Flamengo de 2020 é também mais positiva em função de gols a favor e contra: 10 e um, respectivamente; já em 2019 foram nove e três.

Nesta temporada, o Flamengo está invicto em seus domínios: derrotou o Junior Barranquilla, o Independiente Del Valle e o Barcelona de Guayaquil - todos no Maracanã, que será o palco da partida decisiva na terça-feira, às 21h30. Quem avançar às quartas, enfrentará o vencedor de Boca Junior e Internacional, que ainda não disputaram o jogo de ida, adiado por conta da morte de Maradona.Campanha do Flamengo como mandante na Libertadores de 2019:

Fase de grupos: 2V / 1D - 9 gols marcados e 3 gols sofridosMata-mata: 3V - 9 gols marcados e nenhum gol sofrido