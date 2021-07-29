Mesmo sem tempo, Lisca tem método para acabar com o pesadelo da bola aérea defensiva do Vasco

Lisca comandou o primeiro treino no Vasco na última sexta-feira. O time jogou no sábado, venceu, mas tomou gol após escanteio. Um dia de descanso, mais dois treinos e o Cruz-Maltino perdeu para o São Paulo. Mais um gol após cruzamento em lance de bola parada. É mais do que um problema: é um sangramento incessante que o treinador precisa estancar. Contra ele, o tempo.placehold- É estimulando, posicionando, analisando os adversários... treinando está difícil porque bola parada tem um treinamento exigente. Quando se joga num intervalo de dois, três dias é complicado. Ontem (terça-feira), nós posicionamos os jogadores, quinta-feira mapeamos - ressaltou, após a última partida.