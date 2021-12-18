Mesmo sem técnico, Internacional projeta a chegada de reforços

Após encerrar 2021 de maneira frustrante, o Internacional quer reescrever a sua história na próxima temporada e mira a chegada de novos reforços.

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Apesar de ainda não ter definido o seu novo treinador, o vice de futebol Emilio Papaléo Zin não vê problemas em já contratar novos atletas.

- Entendemos que o treinador tem que se moldar aos jogadores que estão no grupo - afirmou à Rádio Guaíba.

Treinador

A expectativa é que antes do Natal o Inter confirme quem será o novo treinador. Alexander Medina, atualmente no Talleres, da Argentina, é o favorito.

Calendário

Na temporada 2022, o Internacional terá em seu calendário de disputas o Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.