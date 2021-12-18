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futebol

Mesmo sem técnico, Internacional projeta a chegada de reforços

Diretoria ainda não definiu seu comandante, mas começa a se movimentar no mercado da bola para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 17:07

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 17:07

Após encerrar 2021 de maneira frustrante, o Internacional quer reescrever a sua história na próxima temporada e mira a chegada de novos reforços.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de ainda não ter definido o seu novo treinador, o vice de futebol Emilio Papaléo Zin não vê problemas em já contratar novos atletas.
- Entendemos que o treinador tem que se moldar aos jogadores que estão no grupo - afirmou à Rádio Guaíba.
Treinador
A expectativa é que antes do Natal o Inter confirme quem será o novo treinador. Alexander Medina, atualmente no Talleres, da Argentina, é o favorito.
Calendário
Na temporada 2022, o Internacional terá em seu calendário de disputas o Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.
Crédito: Internacionaldeverecebermaisreforços(RicardoDuarte/Internacional

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