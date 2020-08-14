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Mesmo sem jogar, Botafogo enxerga experiência do Brasileiro importante para Matheus Nascimento

Atacante de 16 anos foi relacionado pela primeira vez aos profissionais e está envolvido na delegação do Alvinegro na sequência fora de casa pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 06:00

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com um elenco recheado de jovens, o empate de 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, marcou o primeiro jogo de Brasileirão na carreira de alguns jogadores do Botafogo. A viagem para Bragança Paulista, contudo, pode ter sido ainda mais especial para Matheus Nascimento.
O atacante de 16 anos, com contrato profissional assinado há dois meses, foi relacionado pelo time principal pela primeira vez na carreira. Não entrou em campo, mas a experiência faz parte de um projeto da comissão técnica do Botafogo envolvendo o jogador.
A intenção do clube de General Severiano é que Matheus sinta de perto a experiência de viagens, hotéis longe do Rio de Janeiro e a sensação do jogo fora de casa para se ambientar cada vez na categoria profissional. As chances de entrar em campo são pequenas, mas a comissão técnica entende que tal sensação já será benéfica para o atacante.O Botafogo levou mais dois centroavantes com a delegação. Matheus Babi, titular e autor do gol de empate diante do RB Bragantino, e Rafael Navarro, reserva imediato.
Como o Alvinegro tem uma sequência de dois jogos seguidos fora de casa, ficará longe do Rio de Janeiro por quase uma semana. De Bragança Paulista, a delegação embarca para Pernambuco, palco da partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, às 19h30, na Arena Castelão. Matheus Nascimento, é claro, estará lá.
Mesmo sem jogar, o atacante pode absorver a experiência de um Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Botafogo analisa todos os passos envolvendo a joia de 16 anos com cuidado.

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