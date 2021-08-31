Mesmo sem brilho, Fluminense 'faz o dever de casa' e volta a vencer em jogo truncado no Brasileirão

Crédito: Fluminense vence o Bahia e volta a campo na quinta contra o Juventude, no Maracanã (Lucas Merçon / Fluminense

O Fluminense iniciou uma sequência de duelos contra equipes da parte de baixo da tabela, essenciais para a recuperação da equipe no Brasileirão. Diante do Bahia, a vitória era muito importante para se afastar do Z4 e quebrar o jejum de seis partidas sem vencer. Os três pontos vieram, algo muito importante para a sequência, porém ainda sem brilho e com muito trabalho pela frente.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro De volta ao Maracanã, o Tricolor enfrentou um Bahia, que estreava seu novo treinador, e também enfrentava um longo jejum sem vitórias. O jogo foi truncado e a equipe teve muita dificuldade na criação das jogadas. Yago Felipe e Martinelli não conseguiram municiar os atacantes, e foram lentos nas transições ofensivas.

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Com isso, a bola pouco chegou em condições de Fred finalizar e levar perigo à meta do goleiro Matheus Teixeira. No primeiro tempo, os donos da casa chegaram com perigo em lances esporádicos, porém sem qualquer inspiração. Coube a bola parada ajudar o time a sair na frente no placar. Em uma cobrança de falta, algo tão escasso no Brasil, Lucca acertou o pé e estufou a rede dos baianos.

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Na volta do intervalo, a dificuldade de ambas as equipes na criação persistia e o jogo ficou truncado sob a chuva que deu o ar da graça no Maracanã. Com três volantes, faltou aos cariocas mais qualidade para fazer a bola chegar. Arias foi titular pela primeira vez e deu conta do recado, sendo uma boa opção ofensiva pelo lado, com velocidade.

O Bahia, por sua vez, só conseguiu produzir algo na reta final do jogo, quando o Fluminense passou a perder o meio de campo e Marcão demorou para fazer substituições e dar fôlego à equipe. Na frente, Fred esteve abaixo e ao receber um cruzamento de Samuel Xavier, balançou a meta baiana. Todavia, o centroavante tricolor estava à frente, em impedimento.​Os visitantes exploraram jogadas aéreas com o zagueiro Luiz Otávio, que acertou o travessão de Marcos Felipe. A defesa teve trabalho para conter essas jogadas e os baianos voltaram a assustar com Capixaba, em sua melhor jogada na partida. O lateral recebeu na área e o goleiro do Fluminense salvou - a bola ainda tocou novamente no travessão.

No fim, Marcão fez as substituições e o time ainda teve tempo de ampliar o marcador. O paraguaio Raúl Bobadilla aproveitou a confusão na área depois de uma falta cobrada por Cazares, e com oportunismo, marcou. Um gol que trouxe alívio para a torcida tricolor e encerrou um longo jejum de seis partidas sem vencer - entre elas a eliminação da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.