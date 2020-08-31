Mesmo sem acordo com o Hamburgo, Santos tem conversas adiantadas com Elias

O Santos está próximo de contar com o meia Elias, disponível no mercado desde janeiro, quando não teve o seu vínculo com o Atlético-MG renovado.
Com passagens de destaque principalmente por Corinthians e Flamengo, além de também ter atuado por Atlético de Madi (ESP) e Sporting (POR) o jogador tem 35 anos e está disposto a reduzir a sua pedida salarial e até mesmo aguardar enquanto o Peixe ajusta a sua situação diante de uma punição importa pela Fifa há cerca de seis meses, que impede o clube de registrar novos jogadores devido ao não pagamento ao Hamburgo (ALE) pelo zagueiro Cléber Reis, em 2017, ainda na gestão presidida por Modesto Roma Jr..
A informação foi inicialmente publicada no blog do jornalista Jorge Nicola, no “Yahoo! Esportes”, e confirmada pelo LANCE!. Envolto em outras pendências financeiras, inclusive dívidas com o elenco, pela redução não consentida de 70% dos salários entre abril e junho, período que o futebol ficou paralisado, por conta da pandemia do novo coronavírus, a chegada de Elias não configuraria custos aos cofres santistas, que adquirira o jogador com passe livre, arcando apenas com o salário e luvas.