Mesmo sem acordo com o Hamburgo, Santos tem conversas adiantadas com Elias

Crédito: João Guilherme/Raw Image

O Santos está próximo de contar com o meia Elias, disponível no mercado desde janeiro, quando não teve o seu vínculo com o Atlético-MG renovado.

Com passagens de destaque principalmente por Corinthians e Flamengo, além de também ter atuado por Atlético de Madi (ESP) e Sporting (POR) o jogador tem 35 anos e está disposto a reduzir a sua pedida salarial e até mesmo aguardar enquanto o Peixe ajusta a sua situação diante de uma punição importa pela Fifa há cerca de seis meses, que impede o clube de registrar novos jogadores devido ao não pagamento ao Hamburgo (ALE) pelo zagueiro Cléber Reis, em 2017, ainda na gestão presidida por Modesto Roma Jr..