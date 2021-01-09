Mesmo se considerando 'abaixo', Bruno Henrique é o jogador mais efetivo da Era Ceni no Flamengo

Bruno Henrique costuma ser "sincerão" nas entrevistas e, eventualmente, diz frases que viram bordão. Na última sexta-feira, o atacante concedeu uma coletiva com perguntas incisivas a respeito da má fase do Flamengo. E, em uma autoavaliação, voltou a chamar a atenção pela resposta: admitiu estar "pouco abaixo" em relação ao seu rendimento.

Ainda assim, curiosamente, Bruno Henrique é o mais efetivo da Era Rogério Ceni no Rubro-Negro. Se fica atrás de Gabriel Barbosa - que tem quatro gols - na artilharia deste período, o camisa 27 é quem soma mais participações diretas em bolas na rede: seis. São três gols feitos (todos pelo Brasileiro: diante de Atlético-GO, Coritiba e Bahia) e três assistências.

- Sei que estou um pouco abaixo, mas nunca vai faltar o empenho e a garra que sempre tive para continuar ajudando o Flamengo - disse.

Bruno Henrique também projetou a sequência do Brasileiro, cujo título ficou mais distante após a derrota para o Fluminense, que deixou o grupo "triste" - o site especializado "Infobola" considera só 8% de chance de título para o Fla.

A SITUAÇÃO DO FLA NO BRASILEIRÃO

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Com 49 pontos e na quarta colocação, o time de Ceni segue a sete pontos de distância do líder São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quarta e está com 56 pontos. O Atlético-MG, que também tem 49, não atuará neste meio de semana. O Internacional está com 50 e é o atual vice-líder.