Mesmo reserva, Scarpa lidera três estatísticas ofensivas do Brasileiro

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Luiz Adriano e Felipe Melo marcaram os gols do Palmeiras na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Sport, nesta segunda-feira, no Allianz Parque. Foi Gustavo Scarpa, no entanto, quem participou diretamente dos dois tentos. O meia, que entrou no intervalo no lugar de Patrick, bateu os dois escanteios que definiram o placar. Algo que tem sido comum para o jogador na temporada.

Mesmo tendo sido titular em apenas 16 dos 28 jogos do Alviverde no Brasileiro, Scarpa vem liderando três estatísticas ofensivas importantes na competição. O cruzamento para Luiz Adriano empatar a partida com o Leão foi seu 9º passe para gol e sua 44ª assistência para finalização, segundo dados do Footstats. Dois fundamentos em que o canhotinho aparece no topo do ranking.

Dono de uma bola parada perigosa, Gustavo é também quem mais acertou levantamentos para a área. São 52 cruzamentos certos em 176 tentados. Um volume bem superior ao de Artur, do Red Bull Bragantino, e Rossi, do Bahia, que aparecem na 2ª colocação da lista com 36 acertos.Na temporada, Scarpa já acumula 16 assistências em 48 partidas disputadas, sendo 32 como titular. O número é equivalente à soma dos seus dois últimos anos defendendo o Palmeiras - foram 7 em 2019 e 9 em 2020.

GUSTAVO SCARPA NO CAMPEONATO BRASILEIRO- Dados do Footstats e OGol

25 jogos (16 como titular)1456 minutos em campo3 gols9 passes para gol (1º)44 assistências para finalização (1º)52 cruzamentos certos (1º)

MAIORES GARÇONS DO BRASILEIRO- Dados Footstats