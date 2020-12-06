Mesmo 'reforçado' com Noga, Ramon e Lázaro, Flamengo é derrotado para o Vitória no Brasileiro Sub-20

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

Pela 17ª rodada do Brasileiro Sub-20, o Flamengo não conseguiu sustentar a vantagem no jogo deste domingo, diante do Vitória, na Gávea. E, mesmo "reforçado" com Noga, Ramon e Lázaro, que tiveram um espaço considerável nos profissionais recentemente, além de Otávio e Richard, outros que atuaram com Domènec Torrent, o Rubro-Negro foi derrotado de virada, por 2 a 1.

Thiaguinho (ex-Náutico) abriu o placar para o Flamengo, após belo cruzamento do lateral-esquerdo Ramon, inclusive. Contudo, sem ímpeto e capacidade de controlar o cenário positivo, viu o clube baiano alcançar a virada na etapa final do confronto. David empatou e, já nos acréscimos do segundo tempo, Lucas Dantes definiu o triunfo após contragolpe dos indigestos visitantes.

Com o resultado desta tarde, o Flamengo estacionou nos 28 pontos, na sexta posição (ainda na zona de classificação). O Vitória, por sua vez, vai a a 27 pontos, na oitava colocação do Brasileirão Sub-20, que só terá mais duas rodadas nesta fase classificatória.