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Mesmo 'reforçado' com Noga, Ramon e Lázaro, Flamengo é derrotado para o Vitória no Brasileiro Sub-20

Próximo jogo do Rubro-Negro, que perdeu de virada neste domingo, será o clássico contra o Fluminense, no dia 14...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 17:51
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Pela 17ª rodada do Brasileiro Sub-20, o Flamengo não conseguiu sustentar a vantagem no jogo deste domingo, diante do Vitória, na Gávea. E, mesmo "reforçado" com Noga, Ramon e Lázaro, que tiveram um espaço considerável nos profissionais recentemente, além de Otávio e Richard, outros que atuaram com Domènec Torrent, o Rubro-Negro foi derrotado de virada, por 2 a 1.
Thiaguinho (ex-Náutico) abriu o placar para o Flamengo, após belo cruzamento do lateral-esquerdo Ramon, inclusive. Contudo, sem ímpeto e capacidade de controlar o cenário positivo, viu o clube baiano alcançar a virada na etapa final do confronto. David empatou e, já nos acréscimos do segundo tempo, Lucas Dantes definiu o triunfo após contragolpe dos indigestos visitantes.
Com o resultado desta tarde, o Flamengo estacionou nos 28 pontos, na sexta posição (ainda na zona de classificação). O Vitória, por sua vez, vai a a 27 pontos, na oitava colocação do Brasileirão Sub-20, que só terá mais duas rodadas nesta fase classificatória.
O próximo jogo do Fla é o clássico diante do Fluminense, dia 14 de dezembro. Em tempo: para o jogo desta tarde, o time da Gávea, comandado por Márcio Torres, iniciou com: João Fernando, Luan, Gabriel Noga, Otávio e Ramon; Matheus Alves, Richard e Max; Lázaro, Thiaguinho e Gabriel Aires.

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