Mesmo invicto, Palmeiras acumula estatísticas negativas no Brasileiro

Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!

Muitos torcedores e críticos do Palmeiras devem estar se perguntando atualmente: por que o time está como está? São muitas as possibilidades de motivos, mas destacamos aqui um deles, talvez o principal: a produção ofensiva. Depois de tantos empates e placares magros, o time é o segundo que menos acertou finalizações no alvo, perdendo apenas para o Sport no quesito, segundo dados do SofaScore.

De seis jogos no Campeonato Brasileiro, foram apenas 18 finalizações (19º), contra 17 do time pernambucano (20º). Com isso, até agora são sete gols marcados (9º) e uma média de 8,2 chutes por partida, o 16º nesse quesito. No jogo contra o Internacional, por exemplo, foram 90 minutos sem uma finalização à meta. Outro ponto que também deixa muito a desejar é o de chances de gol: apenas cinco por partida, também o penúltimo colocado de todos os times que disputam o torneio.Além disso, o time de Vanderlei Luxemburgo, que está na sétima colocação da tabela, não só produziu pouco, como tomou cinco gols, formando um saldo de apenas dois tentos – o Inter, líder, tem saldo de oito, por exemplo. Aliás, vale ainda lembrar que, nos empates contra Bahia e Colorado, os gols saíram já no final do jogo, o que demonstra uma falha grave nos minutos finais.