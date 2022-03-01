Mesmo emprestado pela Ferroviária, Zanocelo pode voltar ao Santos no sábado

O volante Vinícius Zanocelo pode voltar ao Santos na partida do próximo sábado, diante da Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto marcará a estreia do técnico Fabián Bustos no comando do Peixe.Depois de marcar um dos gols do Peixe na vitória sobre o Salgueiro pela Copa do Brasil, Zanocelo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 contra o Novorizontino no último domingo.