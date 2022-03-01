Mesmo emprestado pela Ferroviária, Zanocelo pode voltar ao Santos no sábado

O volante Vinícius Zanocelo pode voltar ao Santos na partida do próximo sábado, diante da Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto marcará a estreia do técnico Fabián Bustos no comando do Peixe.Depois de marcar um dos gols do Peixe na vitória sobre o Salgueiro pela Copa do Brasil, Zanocelo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 contra o Novorizontino no último domingo.
Zanocelo está no Santos emprestado justamente pela Ferroviária, adversária de sábado, mas não existe qualquer bloqueio em contrato sobre a sua utilização no confronto. O volante tem contrato com o Peixe até o final de maio de 2023 e a opção de compra está fixada em 2 milhões de Euros.Com a camisa do Santos, Vinícius Zanocelo já tem 34 jogos e um gol.