Mesmo em meio a pandemia, Santos anuncia novo patrocinador

Crédito: Divulgação/Santos FC

Nesta segunda-feira o Santos anunciou um novo patrocinador para a equipe profissional, a Oceano B2B, empresa de suprimentos corporativos, que estampará a barra frontal do uniforme. O acordo firmado foi de um ano, com duração até junho de 2021.

A parceria foi firmada mesmo em um momento delicado, tanto para os clubes, quanto para as empresas brasileiras, devido a pandemia do novo coronavírus. Contudo, até o momento, manteve todos os patrocinadores do time principal, sem reduções nos recebimentos e também negocia algumas renovações de vínculos.

– Todo mercado está num período extremamente difícil em função da pandemia, e é mais importante que nunca cada ova conquista e parceria – afirmou o presidente do Peixe, José Carlos Peres, ao site oficial do clube.

– Seguir e intensificar o trabalho para retornarmos mais fortes às atividades de campo – completou o Executivo de Marketing, Marcelo Frazão, também à página do Santos na internet.