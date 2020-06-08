Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mesmo em meio a pandemia, Santos anuncia novo patrocinador

Oceano B2B, emrpesa de suprimentos corporativos, estampará a barra frontal da camisa do Peixe até o meio de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 20:44

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:44

Crédito: Divulgação/Santos FC
Nesta segunda-feira o Santos anunciou um novo patrocinador para a equipe profissional, a Oceano B2B, empresa de suprimentos corporativos, que estampará a barra frontal do uniforme. O acordo firmado foi de um ano, com duração até junho de 2021.
A parceria foi firmada mesmo em um momento delicado, tanto para os clubes, quanto para as empresas brasileiras, devido a pandemia do novo coronavírus. Contudo, até o momento, manteve todos os patrocinadores do time principal, sem reduções nos recebimentos e também negocia algumas renovações de vínculos.
– Todo mercado está num período extremamente difícil em função da pandemia, e é mais importante que nunca cada ova conquista e parceria – afirmou o presidente do Peixe, José Carlos Peres, ao site oficial do clube.
– Seguir e intensificar o trabalho para retornarmos mais fortes às atividades de campo – completou o Executivo de Marketing, Marcelo Frazão, também à página do Santos na internet.
A Oceano B2B se junta a Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Kodilar e Orthopride, empresas que patrocinam o futebol profissional do Alvinegro Praiano. No entanto, há um ano e meio corre atrás de um patrocinador máster, desde que a Caixa Econômica Federal deixou o clube no início de 2019.BEM-VINDA, OCEANO B2B! ⚪️⚫️⁣⁣A Oceano B2B, empresa de suprimentos corporativos, é a nova patrocinadora do Santos FC. A nova parceira estampará sua marca na barra frontal do uniforme da equipe profissional, e o tempo de duração do contrato é de junho/2020 até dezembro/2021. pic.twitter.com/HgtlDFFclu— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 8, 2020 E MAIS:Santos comercializa mais ingressos para reprise da final da Libertadores do que média na Vila em 2020Quinteto fantástico do Santos relembra estratégias para confundir os adversáriosAo L!, Menino da Vila cita gratidão ao Santos e foge de impasse entre Peixe e Ajax: 'Assunto entre os clubes' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados