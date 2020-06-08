Mesmo em meio a pandemia, Santos anuncia novo patrocinador

Nesta segunda-feira o Santos anunciou um novo patrocinador para a equipe profissional, a Oceano B2B, empresa de suprimentos corporativos, que estampará a barra frontal do uniforme. O acordo firmado foi de um ano, com duração até junho de 2021.
A parceria foi firmada mesmo em um momento delicado, tanto para os clubes, quanto para as empresas brasileiras, devido a pandemia do novo coronavírus. Contudo, até o momento, manteve todos os patrocinadores do time principal, sem reduções nos recebimentos e também negocia algumas renovações de vínculos.
– Todo mercado está num período extremamente difícil em função da pandemia, e é mais importante que nunca cada ova conquista e parceria – afirmou o presidente do Peixe, José Carlos Peres, ao site oficial do clube.
– Seguir e intensificar o trabalho para retornarmos mais fortes às atividades de campo – completou o Executivo de Marketing, Marcelo Frazão, também à página do Santos na internet.
A Oceano B2B se junta a Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Kodilar e Orthopride, empresas que patrocinam o futebol profissional do Alvinegro Praiano. No entanto, há um ano e meio corre atrás de um patrocinador máster, desde que a Caixa Econômica Federal deixou o clube no início de 2019.BEM-VINDA, OCEANO B2B! ⚪️⚫️A Oceano B2B, empresa de suprimentos corporativos, é a nova patrocinadora do Santos FC. A nova parceira estampará sua marca na barra frontal do uniforme da equipe profissional, e o tempo de duração do contrato é de junho/2020 até dezembro/2021. pic.twitter.com/HgtlDFFclu— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 8, 2020 E MAIS:Santos comercializa mais ingressos para reprise da final da Libertadores do que média na Vila em 2020Quinteto fantástico do Santos relembra estratégias para confundir os adversáriosAo L!, Menino da Vila cita gratidão ao Santos e foge de impasse entre Peixe e Ajax: 'Assunto entre os clubes' E MAIS: